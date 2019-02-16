緊貼正妹太興奮高潮了 652公車噴精狼GG

2019-02-16 12:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年10月25日，一名女子搭乘652號公車，50歲彭姓男子涉嫌趁車上人多壅擠之際，正面緊貼女子身後，生殖器隔著衣褲磨蹭女子臀部及大腿，達到性高潮，射精在女子臀部，新北地檢署日前依違反性騷擾防治法起訴彭男。

去年10月25日晚間6時許，1名女子搭乘652號公車，行經新莊區化成路口時，被彭男性騷擾，女子當下出言喝令：「後面的人請你放尊重點！」彭男匆匆下車，而女子事後竟發現褲子上殘留疑似是精液的不明的液體，司機立刻將公車開往派出所報案。

事後，有網友在臉書《爆料公社》PO文指出，曾出現在299號公車的公車之狼再度現身，而這次不僅在652號公車上騷擾女乘客，甚至還「噴精」，未料該名疑似涉案的50歲彭姓男子當晚騷擾女乘客後，竟又搭乘另班公車回到台北市，彭男遭其他乘客認出後，最終在司機與乘客合力下被扭送警局，提醒乘客小心提防。

庭訊時，彭男辯稱不小心摩擦到女子屁股，「太興奮才會忍不住射精」，檢方依據證人指證及車內監視器認定彭男犯行，將他起訴。

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