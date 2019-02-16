摸窄裙女員工「黑白腿」一把 代價好大…

2019-02-16 00:33

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子在旅館擔任主管時，看見穿窄裙的女員工露出一截大腿，竟趁著跟小花、小玉（化名）上班時，比較兩人的大腿膚色，還對小花說你的腿怎麼這麼黑、小玉的腿怎麼這麼白？分別摸了一把。事後小花爆氣認為，「我來上班幹嘛要被摸！」對謝男提告性騷擾，一審時法官依性騷擾防治法25條，判處謝男6個月徒刑，謝男不服提起上訴，遭到駁回。

未婚的謝男在到旅館工作前，曾當過廚師、鐵工，還做過八大行業的幹部，最後才輾轉任職旅館主管。2年前他看到女員工小花、小玉穿著制服配窄裙，開玩笑說，兩人露出的一截大腿，一人較黑、一人較白，說完後快速摸過兩人大腿，當時小玉與小花並沒有表達不悅。

但事後小花認為，自己是來上班的，並不是來被主管糟蹋，對謝男提告性騷擾，小玉之後也跟著一起提告，兩人的證詞都相符，謝男也坦承，他摸過兩人窄裙下露出的大腿，但是他辯稱，這是開玩笑，而且當下兩人都沒有抵抗動作，如何算是性騷擾？他還認為，小玉會跟著小花一起提告，是故意對他挾怨報復。

但法官認為，依據性騷擾防治法第25條的構成要件，意圖性騷擾、乘人不及抗拒做出摸胸、襲臀或碰觸其他隱私部位，這個「乘人不及抗拒」是指瞬間發生，還來不及做出反抗的反應，因此一審判處6個月徒刑，謝男不服上訴，但是二審認為謝男的理由不足，駁回上訴。

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