還在醉？5度酒駕嫌犯PO文籲「宿醉免罰」被砲轟

2019-02-15 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕1名酒駕累犯今（15）日發監前在臉書上抱怨，自己因為宿醉在上班路途中被警方測出酒精反應，被彰化地方法院判處7個月有期徒刑，他大呼「我無所畏，要修法，也該修宿醉上班無造勢（肇事）」。

判決書指出，38歲的許姓嫌犯曾4度酒駕，他在去年11月4日晚間11點半至5日深夜3時許，在住家飲酒後酒意未退，當天下午1點20分騎乘重型機車上路，過了55分鐘後因轉彎未打方向燈被警方攔查，他的酒測值高達0.5，已觸犯公共危險罪。

許姓嫌犯對犯行坦言不諱，由於他在5年內數次酒駕被逮，檢方向法官求處7個月有期徒刑，獲得法官認同；嫌犯收到判決書後竟在臉書社團「爆怨公社」PO文抱怨，「是否酒駕宿醉被測到，每個人的體質代謝不同，上班路上被測到，宿醉上班累犯要去關，我無所畏，要修法，也該修宿醉上班無造勢（肇事）」。

網友們看見他被判有罪竟還主張修法放寬酒駕認定標準，均認為他「還在醉」，網友們重砲抨擊「那以後酒駕被抓都推給宿醉就好了」、「PO文上來被婊，像這種要求我從來沒聽過」、「有喝就是坐計程車，付個幾百塊都比你現在便宜」、「酒駕就酒駕說那麼多屁話，不要為了你自己的僥倖在狡辯」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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