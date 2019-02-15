住處種大麻、涉及槍擊案 知名刺青師羈押禁見

2019-02-15 15:49

〔記者邱俊福／台北報導〕國內外刺青界頗具知名度的「名藝紋身坊」刺青師陳建勳，10年前曾因吸食大麻遭逮，近期直接在新北市五股區的透天厝住處設置大麻工廠，種植大麻意圖販售，還涉及去年國道3號的追車槍擊案，刑事局偵一大隊第一隊據報昨天前往逮人送辦，經檢方聲押羈押禁見獲准。

警方調查，47歲陳嫌，早期在西門町一帶開設刺青店，因作品作風前衛，作工精美，甚受刺青民眾的歡迎，在美國刺青界也有一定的知名度，故一度擴展經營3家店面，後來轉往新北市五股區經營「名藝紋身坊」，並在網路成立專屬部落格，將各式作品及心得貼上網站，也開始提供到家服務，並傳出有藝人光顧。

但2009年，因涉嫌吸食持有大麻一大包，被北市刑警大隊逮獲送辦，當時他供稱是因睡眠上的問題，才會吸食。

警方說，去年8月間，國道3號爆發追車狂轟6槍案件，檢警追查相關嫌犯時，發現陳嫌也現場，經布線追查，查知4個月前，陳嫌自網路學習大麻種植技術，並自網路向國外訂購大麻種子、種植設備後，在住處設置種植工廠，同時架設多支攝影機遠端監控，監看住家附近人員活動及進出，躲避警方追查。

刑事局獲報昨天前往搜索，現場查扣大麻活株120株，以及製造大麻筆記、燈具、水質檢測器、溫濕度調節器、控制器、磨碎機、真空機、封口機、乾燥等製造大麻相關器具設備。警訊中，陳嫌坦承種植大麻外，對槍擊案部分表達是朋友找他去現場，並不知開槍者是誰，訊後依槍砲、殺人未遂與毒品罪嫌送辦。

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