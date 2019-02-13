危險至極！白牌機車騎士國道逆向狂飆60公里 自撞護欄送醫

2019-02-13 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日傍晚5時許，一名男性騎士騎乘白牌重機，飆上國道三號高速公路南下車道後，竟一路高速逆向行駛。國道員警發現後，立刻派出多部警車攔截，卻遭騎士突破，騎了60多公里遠，直到晚間6時30分才在台中龍井路段攔截點前自撞內側護欄，最後被警方先行送醫。

根據《蘋果》報導，國道七隊名間分隊員警表示，該名機車騎士沿著國三南下車道一路逆向北上，員警獲報時已出現在240公里處，巡邏車趕緊上前攔停，但男子全不理會，執意要高速逆向前進，於晚間18時28分，在南向180公里處被國道警察巡邏車攔獲，估計從竹山交流道到龍井路段足足逆向行駛長達60公里遠，一路上擦撞了多部自小客後照鏡，最後自撞內側護欄摔車。

國七快官分隊也透露，儘管國警以封閉全線方式進行攔截，騎士仍幾乎以百公里時速衝過攔截點。據悉，男子在龍井摔車後有喊痛並口吐白沫，警方不排除他可能是癲癇發作，已先將其送往沙鹿光田綜合醫院就診，稍後再釐清他做出如此危險行為的動機。

有網友目擊了該名騎士的危險行為，並將相關照片PO上臉書「爆料公社」，驚恐表示「剛剛在二高內車道拍到玩命關頭！騎白牌二輪逆向行二高，紅斑馬封路未能攔下，二輪警機車在後面追捕，只聽到碰的一聲！男主角仍繼續狂飆....似乎是追捕的警機車撞車了....好危險！」

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