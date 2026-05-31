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    首頁 > 政治

    《北市長選戰》蔣萬安提AI學習環境 全力以赴推動市政

    2026/05/31 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安昨出席「台北市立大學、公私立高職暨特殊學校一一四學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，頂著爆炸頭的畢業生背著蔣萬安合影。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安昨出席「台北市立大學、公私立高職暨特殊學校一一四學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，頂著爆炸頭的畢業生背著蔣萬安合影。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安昨出席「台北市立大學、公私立高職暨特殊學校一一四學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，繼去年被畢業生「公主抱」後，今年則是由頂著爆炸頭、髮型神似沈伯洋的畢業生背著蔣萬安合影。此外，議員秦慧珠日前說，如果民進黨台北市長參選人沈伯洋選上市長，她要捐一百萬元給社會局，蔣萬安在活動前受訪說，目前持續專注在市政，尤其在議會殿堂，也就市政交換意見。他強調，不管是面對各項市政推動、各項挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。

    蔣萬安致詞表示，近期輝達創辦人黃仁勳回到台灣，引起一波AI浪潮，並於北投士林科技園區，也就是輝達未來第一個海外總部基地舉辦員工大會。看到全球AI巨頭宣布將AI產業發展核心留在台北，他深受感動，也更加感受到市府有責任為下一代提供更好的學習環境，協助孩子學習善用AI，掌握未來趨勢。

    頒發市長獎 爆炸頭畢業生背蔣合影

    蔣萬安也提到，黃仁勳曾說，人們不會輸給AI，而是會輸給善用AI的人；AMD董事長暨執行長蘇姿丰日前演講時也指出，AI需求是真實的，若以棒球比賽比喻，目前才打到第三局，代表未來仍有廣大舞台與無限可能。他鼓勵畢業生帶著優異表現邁向人生下一個階段，持續在有興趣的領域努力前行、發光發熱。

    鼓勵學生在有興趣領域努力前行

    頒獎過程中，蔣萬安也與學生、家長互動，配合學生要求合影留念，在台上活潑比出臉頰愛心；只要學生拿手機拍照略顯生澀，蔣萬安便主動接過手機代勞，誠然是「讓專業的來」。此外，繼去年被畢業生「公主抱」後，今年則是由一名頂著爆炸頭的畢業生把蔣萬安背在肩上，蔣忍不住豎起大拇指比讚。

    另，媒體關心蔣萬安「大寶」剛考完會考，是否有討論志願或緩解壓力？還是已在蔣心中得到很棒的「市長獎」？蔣萬安說，大寶剛考完會考，尚未放榜，想先讓他輕鬆一下，也說不管他做什麼選擇，都是全力支持。

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