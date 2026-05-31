鄭麗文明起訪美 主張統一中配中常委隨行

國民黨主席鄭麗文將在六月一日晚間率團訪美，並於當天召開記者會宣佈隨團成員。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將在六月一日晚間率團訪美，並於當天召開記者會宣佈隨團成員。據了解，此團有十四人，主要成員包含國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、黨主席特別顧問兼中常委李德維、中常委勤彭蓁、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及工作人員。

訪問團共14人 16日返台

訪美團預計十六日返台，此行將赴舊金山、波士頓、紐約、華盛頓和洛杉磯，並在安排多個校園、智庫演講和座談，包括受提出「修昔底德陷阱」的學者格雷厄姆·艾利森之邀赴哈佛，還有麻省理工學院、哥倫比亞大學，以及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、紐約智庫「外交關係協會」（CFR）與亞洲協會（Asia Society），並拜會美國在台協會華盛頓總部（AIT/W），並會見國會議員。不過，大部分行程皆不公開。

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訪團成員中，勤彭蓁為中配，也是全國台企聯常務副監事長和雲南昆明台商協會會長，過去曾喊「體現一個中國原則的九二共識」、「期盼兩岸能夠早日統一」引發質疑。文傳會主委尹乃菁因已表達離職，所以未去美國，發言系統也無人隨行，這在過去黨主席訪美沒發生過。

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