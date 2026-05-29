馬辦家變 金溥聰：馬不會息事寧人

前國安會秘書長金溥聰昨接受前中廣董事長趙少康專訪透露，馬英九基金會今天將對前執行長蕭旭岑、王光慈提告。（資料照，記者王藝菘攝）

馬英九基金會今將提告蕭旭岑、王光慈

馬辦家變大戲持續上演，馬英九基金會今天將對前執行長蕭旭岑、王光慈提告。前國安會秘書長金溥聰昨接受前中廣董事長趙少康專訪透露，前晚開會後已大致決定，也強調「馬英九從來沒選過息事寧人」。

金溥聰透露，輔助宣告的新聞出來以後，馬英九在他們面前打給馬以南問，但馬以南說沒有；後來到法院查確定是馬以南，馬英九再打給她，她就說是為馬英九好。

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趙少康詢問，前天開會有決定嗎？金溥聰表示，已經大致決定了，但先給馬英九一兩天的時間思考，因為幾個方案馬有猶豫。不過馬很有決心，始終還是有很強的信念，處理的選項有「選擇息事寧人」 等ABCD方案，但馬英九從來沒選過息事寧人。

若非對方苦苦相逼 息事寧人機會大

金溥聰也透露，如果早先開始不是他們（指蕭、王）苦苦相逼，息事寧人的機會比較大，所以他們一開始沒有讓馬露面，因為周美青說盡量少讓馬英九露面，但馬英九說，「聽她的還聽我的？」他作為長年部屬，當然聽總統的。

針對台商捐款，金溥聰重申，馬英九既然說要公用，財務長是王光慈，執行長是蕭旭岑，可用無名氏，馬英九有講不用入帳嗎？沒有吧？執行長要遵循職務法規，他們卻說是馬英九同意。馬從法務部長開始最強調的就是行政紀律、官員清廉，所以這說法是充滿矛盾的。

金溥聰也質疑，手捧現金的照片是二〇二三年的，這筆錢到哪去了？當時馬英九在弄藍白合，腦袋這麼清楚的時候，你們還不入帳，用於公務為什麼不入公帳？說是私人，但馬英九的帳戶他們也看過，也沒有入，所以錢的部份充滿疑雲，「不能用這張照片就說馬英九收他的錢而且不入帳」。

對於外界質疑暴力傾向，金溥聰重申，他看不到任何跡象，他還特別去跟馬的隨扈查，過去到現在都沒有。他推測，蕭旭岑、王光慈都知道這些是失智的徵兆所以捏造出來，這是一個長期的布局。

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