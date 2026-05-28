質疑蕭旭岑捧錢照「向誰交代 」 趙少康與鄭麗文互槓

金溥聰日前公布蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（資料照）

鄭批趙歧視 與台商為敵

前國安會秘書長金溥聰週一公佈前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥的「手捧現金」照片，前中廣董事長趙少康昨專訪金溥聰，指該照片有兩種論述傳出，「一種是要跟馬英九交代、另一種是要跟北京交代」。此說遭國民黨主席鄭麗文痛批歧視，「與台商為敵」；趙強調自己沒有歧視，反請鄭麗文釐清、解釋此合照，自己只是就事論事，請鄭不要轉移焦點。

趙︰感覺就是「拍照存證」

鄭麗文表示，台商希望能夠捐給自己所支持的基金會，為什麼就可以上升到「扣紅帽子」的程度？難道我們要跟百萬台商劃清界線嗎？請問跟台商接觸違反了哪一條法令？「台商就不愛台灣嗎？台商就不愛中華民國嗎？台商也是堂堂正正的中華民國國民啊！」難道他們的錢是不合法的、見不得光的嗎？

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鄭表示，不能夠這樣的去歧視某一個族群，就好像民進黨看到陸配全面的歧視、打壓。台商賺的是堂堂正正的錢，為兩岸的經濟做出奉獻，關心台灣的公共事務，何罪之有啊？在台灣，不能夠民粹到這種程度，難道我們要跟百萬台商為敵嗎？

趙少康則表示，蕭旭岑與台商捧著大把現金的照片曝光，因為拍這樣的照片實在太不合理，所以他訪問金溥聰時拋出「向誰交代」的疑問，沒想到被鄭麗文用「歧視某個族群」來解讀。

趙說，台商在國家有難時，總是熱心的出錢出力，他不只沒有歧視台商，還對台商的愛國情操深表敬意。只是，蕭旭岑與台商會長捧現金合照，給外界的感覺就是「拍照存證」，他只是就事論事，請鄭麗文不要轉移焦點！也請鄭解釋他們為什麼要捧著大筆現金合照？不覺得這樣很奇怪嗎？

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