何欣純要盧秀燕說明捷運進度 江啟臣訪美理工學院

江啟臣至美國亞特蘭大喬治亞理工學院參訪。（江啟臣提供）

民進黨台中市議員陳俞融前日與台中市長盧秀燕就捷運藍線進度互槓，立委何欣純昨對此回應指出，盧市長以不負責任且輕慢的態度回應議員，她深感遺憾，強調「真相只有一個」，盧市長應說明捷運藍線到底動工了沒有；立法院副院長江啟臣則受邀至美國亞特蘭大喬治亞理工學院參訪，期許該校與台中能在航太及無人機領域深化產學合作。

針對台中捷運藍線進度，台中市政府捷運工程局強調，全線機電系統暨機廠與主變電站統包工程已在去年開工，高架土建工程則已完成細部設計，今年即將動工。

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何︰真相只有一個 藍線未動工是事實

何欣純昨至神岡市場掃街拜票受訪時指出，市長的職責就是把重大建設有進度有效率的推進，市民感受捷運藍線至今未動工是事實，議員監督市政是職責，市長把重大建設或城市治理做好也是職責，呼籲盧市長說明捷運藍線到底動工了沒？而不是把責任推給別人，否則市長讓她來做，她來完成捷運藍線，她會好好回答市民的疑惑，把城市治理及重大建設做好。

江︰與喬治亞理工合作 能為產業升級

江啟臣則表示，喬治亞理工在工業工程、航空航太、生物醫學與環境工程等領域常年居全美之冠，有效合作將能為台中的產業升級與加值注入巨大推力，台中則具備全球罕見能在一小時內串聯機械業完整供應鏈的「黃金縱谷」優勢，擁有升級為全球機器人製造與AI賦能核心基地的巨大潛力。

他這次造訪喬治亞理工看見AI機器人及無人載具科技創新應用於各領域，期待促成未來合作帶動台中精密機械、工具機與製造業升級，並帶領廠商接軌國際、開拓美國市場，校方也期盼與台中在航太及無人機領域深化產學合作。

何欣純（中）以柯南名言「真相只有一個」，呼籲盧市長說明捷運藍線到底動工了沒有。 （記者歐素美攝）

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