用國台辦用語批賴 梁文傑：國民黨勿做中共傳聲筒

陸委會副主委梁文傑昨表示，看到國民黨發的新聞稿，裡面用詞「倚美謀獨」、「以武拒和」，幾乎就是國台辦的用語。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文批評賴清德總統就職二週年談話是「笑話」，國民黨更發聲明指責賴「倚美謀獨」的企圖已被川普總統戳破，卻執迷不悟，意圖「以武拒和」。陸委會發言人梁文傑昨痛斥，「倚美謀獨」、「以武拒和」幾乎就是國台辦的用語，國民黨作為一個創建中華民國的政黨，不要做中共傳聲筒。

梁文傑在陸委會記者會表示，看到國民黨發的新聞稿，裡面用詞什麼「倚美謀獨」、「以武拒和」，幾乎就是國台辦的用語，「中國國民黨作為一個創建中華民國的政黨，應該要以保衛中華民國自居，千萬不要重複中共的語言，不要做中共傳聲筒，這個才是重點」。

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對於海基會與中國海協會聯繫機制停擺十年，外界關注雙方是否能以「兩岸同屬中華民族」做為冷對抗的突破口？梁文傑回應，兩岸從來不是不同民族的爭執，而是制度之爭，一邊是專制政體，一邊是自由民主政體，所謂同屬中華民族或不同屬中華民族，這個問題從來不存在。

梁強調，中共要的也不只是台灣承認自己是中華民族，中共要的是「以北京作為中央政府，台灣成為中華人民共和國的一省」。如果大家覺得自稱是中華民族，中共就會滿意，那也太天真了。

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