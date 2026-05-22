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    首頁 > 政治

    楊寶楨退民眾黨 批霸凌風氣、提名雙標

    2026/05/22 05:30 記者何玉華、董冠怡、陳治程／台北報導

    斥黨主席對創黨老臣「慢走不送」態度嘲諷 黃國昌︰用嘴巴在選

    民眾黨前發言人楊寶楨宣布退黨後，昨面對媒體直言批評黨內充滿霸凌風氣，提名制度雙標，黨主席黃國昌對創黨老臣、老戰友「慢走不送」的嘲諷態度，讓人心灰意冷。黃國昌則酸楊「用嘴巴在選」，對勤走基層的人情何以堪？對於黨內風暴，北市議會民眾黨議員均婉拒回應，綠營議員認為民眾黨本質就是「鬥」，藍營議員擔心稱與民眾黨任何合作都要有白紙黑字作認定基礎，避免重蹈二〇二四大選和楊寶楨的「覆轍」。

    民眾黨自四月初起，南投縣黨部前主委、縣議員簡千翔，雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠姊弟，前黨代表曾姸潔先後退黨，楊寶楨廿日晚間也在臉書宣布退黨。

    楊寶楨昨受訪指出，霸凌成為黨內風氣卻沒人管，不只她受害，還有其他同仁，甚至是已退黨的夥伴。黨內提名機制跟四年前不一樣，秘書長說議員沒有徵召，卻突然徵召一整批，沒有一致標準，讓人感覺雙標；黃國昌對退黨同志不僅沒有關懷、關心，反而嘲諷的說「慢走不送」，讓人心灰意冷。

    黃︰若得逞 勤走基層的人情何以堪

    黃國昌在直播節目受訪回應說，其他參選人表態競爭前會先耕耘基層，時機成熟才循序參選，酸楊寶楨「用嘴巴在選」，若這種手法能得逞，以後民眾黨就沒規矩了，對勤走基層的人情何以堪？民眾黨議員對黨內風暴則婉拒回應看法。

    綠營︰沒利用價值就丟 是白營風氣

    民進黨籍議員許淑華說，「有利用價值就留下，沒利用價值就丟掉」，這是民眾黨的風氣。柯文哲當市長時對合作夥伴民進黨也是在內部搞分化，如今可說是反噬到民眾黨身上。

    民進黨籍議員顏若芳指出，民眾黨烏煙瘴氣的退黨潮宛如過去時代力量分崩離析翻版。黃國昌走到哪，內鬥的戲碼就帶到哪，堪稱「內鬥大師」；對創黨老臣毫無慰留，是缺乏基本的政治道德與人情味。

    藍營︰政黨提名各有考量 平常心看待

    國民黨籍議員曾獻瑩表示，政黨提名各有考量，難免有人沒被看中；楊寶楨脫黨參選，不想被黨的規則綁住，是民眾黨的考驗，也是成長的機會，應以平常心看待脫黨潮。

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