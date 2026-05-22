年度國防預算首審查 藍白刪凍逾70億

立法院外交及國防委員會昨首度逐案審查一一五年度國防部主管預算，近三百個提案，朝野立委初步統計減列三．四四億元、凍結六八．七八億元，合計逾七十二億元預算遭刪凍，其中超過九成七由國民黨立委主導。（記者田裕華攝）

海鯤後續艦119億預算 解凍條件無共識

立法院外交及國防委員會昨首度逐案審查一一五年度國防部主管預算，近三百個提案，朝野立委初步統計減列三．四四億元、凍結六八．七八億元，合計逾七十二億元預算遭刪凍，其中超過九成七由國民黨立委主導。對於M1A2T新式戰車尾款增列五十億元爭議，國民黨立委馬文君主導凍結廿億元；國造潛艦海鯤號後續艦籌建一一九．五億元，因解凍條件朝野無共識，全案保留至後續審查。

馬文君個人主導刪凍近65億 幾乎包辦藍營「戰績」

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據初步估算，昨審查的陸、海、空軍司令部等預算近三百案，除未達共識保留或不予處理案項，已宣告案項以提案領銜人黨籍為準，國民黨刪減三．三四億元、凍結六七．一一億元，主案件數達二一一案，佔總刪凍金額九十七％；民眾黨立委王安祥提案凍結一．四九億元，佔約二％；民進黨立委僅減列一千萬元、凍結一八〇〇萬元。藍委馬文君個人就主導減列三．三四億元、凍結六十一．五九億元，幾乎一手包辦國民黨「戰績」。

針對M1A2T戰車案，馬文君指出，全案發價書原為十六．三億美元、約合新台幣四九九億元，立法院核定預算四〇五億元，現暴增近五十億元，要求說明荒謬價差。

國防部說明，國軍刪減十八輛M1070重型拖車為六輛、將M88A2戰場救濟車移列另案「雷馳專案」，並把部分彈藥列為緩購，最後一年卻仍短少五十億元，因此提出公務預算追加。戰規司長黃文啓中將坦言，當初發價書A三版簽署未依規定報國防部專案核定，屬「行政瑕疵」，相關業管人員已被懲處。

民進黨立委王定宇強調，問題本質是陸軍預算調整未知會國會，呼籲委員會立場一致；國民黨立委徐巧芯則要求書面報告交代二〇一九年迄今疏失始末。最終併案凍結廿億元，俟書面報告經同意後動支。

國造潛艦海鯤號後續艦籌建一一九億五千萬元，同樣引發朝野激辯。馬文君指原型艦尚未通過基本海測、連潛深標準都不明，提案全凍且要求須完成SAT海上驗收測試「並經專案報告同意」後始得動支。

王定宇、沈伯洋等民進黨立委援引一一四年委員會慣例，主張SAT海測通過即可動支、無須再附專案報告。國防部長顧立雄兩度親上火線喊話，強調海鯤號測試絕對是以安全與品質為最重要前提，並須完全符合軍方的作戰需求；並指台船後續艦備料合約已啟動付款、貸款壓力沉重，懇請委員比照去年條件、海測通過即解凍。

最終各方對「解凍條件是否須再加專案報告」此項無法整合，本案併案保留，將待後續處理。

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