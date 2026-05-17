馬文君凍潛艦 又「超刪」國防預算

國民黨立委馬文君。（資料照）

專家痛批：對台灣國防傷害最大的立委

立院近期審查今年度中央政府總預算，國民黨立委馬文君提案主張將「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算全數凍結，另提案將海軍「各式靶具採購案」三二七九餘萬元刪掉五千萬元，減列數高於編列數約一八〇〇萬元，引發「超刪」爭議。對此，專家痛批，馬文君此舉「專業能力有問題」，更是「別有用心、對台灣國防傷害最大的立委」，根本是要癱瘓國防，剝奪台灣的水下威懾戰力。

海軍三千餘萬靶具採購

竟減列五千萬變成負數

馬文君另也提案刪除空軍「機場專用三千加侖消防車籌購案」二分之一；也要求陸軍減列「定位定向系統」二億元、「高空滲透跳傘訓練模擬器」購置案三億元。

請繼續往下閱讀...

馬文君：沒有超刪

對此，馬文君表示，靶具全案共一億六千餘萬元，「沒有超刪」；潛艦後續艦第一年（一一四年）廿億元預算尚未執行完成。其餘刪減部分則未回應。

陸軍昨向本報說明，「定位定向系統」是砲兵測量重要裝備，主要用於測地作業，以提升計畫性火力初發射擊精度，增加作戰效益與降低遭敵反制機會；「高空滲透跳傘訓練模擬器（垂直風洞）」則為提升陸軍特戰部隊高空滲透、自由落體及空中姿態控制等核心作戰能力所建置，將持續編組業管說明，爭取支持。

空軍說明，規劃籌獲新式消防車，搭配更現代化滅火劑、探測器及輔助工具，以汰換現役使用逾卅年以上老舊消防車，因應機場各類軍事設施、各類軍機所可能衍生之複雜火場與特殊災害。海軍強調，各項預算均依作戰需求及建軍備戰實需，審慎編列，海軍將積極溝通說明。

不過何澄輝昨受訪說，馬文君這種「超刪」在預算法規上根本無效，「完全是來鬧事的」。他強調，面對兩岸海軍艦艇約九比一的懸殊差距，潛艦是最佳的不對稱戰力，具備「存在艦隊」的威懾效應，能有效拖慢中共進攻並墊高其戰爭成本。馬意圖從根本上剝奪台灣的水下戰力，這對台灣防衛極為有害。

此外，何澄輝也點名曾任海軍司令、退役上將的同黨立委陳永康。他說，陳永康過去被視為台灣「潛艦派」的代表人物，但在此關鍵時刻，面對同黨立委毫無專業的惡搞與瞎搞，卻未見其出面制止或勸阻，坐視國軍戰力卡關、同袍處於危險中，令人難以對其國防專業產生尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法