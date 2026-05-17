川習會落幕 美參眾議員 促速批准對台軍售 眾院議長：台灣須保持自主、安全

川習會落幕，美國國會跨黨派議員紛紛力挺台灣，呼籲川普政府盡速批准140億美元對台軍售案，眾議院議長強生公開重申對台灣的支持。（美聯社）

川習會落幕，美國國會跨黨派議員紛紛力挺台灣，呼籲川普政府盡速通知國會二〇二六年一月預先核准的一四〇億美元對台軍售案。美國聯邦眾議院議長強生昨公開重申對台灣的支持，強調國會一直以來都對台海高度關切，且明確表達美國在台灣議題上的立場是台灣必須保持自主與安全。

跨黨派籲華府履行承諾 挺台灣防衛

由參院外委會首席議員夏亨領銜，昆斯、墨菲、凱恩、墨克利、布克、沙茨、范霍倫、達克沃絲與羅森等十位參議員發表聯合聲明，對川普在川習會期間拒為美國對台支持立場辯護「深感不安」，呼籲川普政府正式通知國會今年一月預先核准的一四〇億美元對台軍售案，並依「台灣關係法」拒絕任何以武力或脅迫改變現狀的企圖。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍聯邦參議員匡希恆表示，批准一四〇億軍售案履行了美國對台長期承諾，將有助維護美國國家與經濟安全。

反對片面改變現狀 習說法悖離事實

眾院「中國共產黨特別委員會」民主黨首席議員卡納受訪說，美國應堅守一九八二年的對台六項保證。川習會後他對台灣感到關切，因為現實是中國正在收緊台灣周圍的「絞索」，更多船艦在台灣島周邊巡邏。

眾院中國特別委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾表示，美國必須履行對台承諾，並指中共從未統治過台灣，習近平所謂統一說法「悖離歷史事實」；眾院外委會民主黨首席議員米克斯則說，美國必須確保台灣擁有所需的防禦武器。

外交部長林佳龍昨對美國國會友人的支持表示感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法