國安官員：川普不讓習對美台軍售喊價

國安官員昨指出，若要看清楚「川習會」及後續美國總統川普訪談中關於台灣的政策立場，應該從白宮、國務院與川普在不同場合接連表態來整體觀察。（路透）

川習會三訊號：對台政策不變、維持現狀、軍售只和台灣談

「川習會」落幕，國安官員昨指出，若要看清楚「川習會」及後續美國總統川普訪談中關於台灣的政策立場，應該從白宮、國務院與川普在不同場合接連表態來整體觀察，當中所釋出的三大訊號大致一致，就是「對台政策不變」、「維持現狀是關鍵」、「軍售怎麼賣只和台灣談」。他強調，「川普沒有讓習近平可以和他對台灣的軍售喊價」。

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政策不變 魯比歐、川普接連表態

國安官員指出，美國國務卿魯比歐在北京明確表示，對台政策沒有改變。這是行政部門在川習會後最直接的政策確認，魯比歐同時駁斥習近平關於台灣問題可能引發衝突的警告，白宮也在社群上推播國務卿的這段表述；川普也在「福斯新聞」專訪說「什麼都沒變」。美國總統和國務卿接連在廿四小時內做出這樣表示，訊號非常明確。

川普談話脈絡 包括要中國「冷靜」

「維持現狀是核心利益」。國安官員分析，川普在訪談中反覆提到習近平一再和他表達的台灣獨立問題，有人直接把這解讀為川普正依照北京的要求對台灣劃紅線。但完整觀察川普談話脈絡，包括要中國「冷靜」，顯示他在意的不是「獨立」，也不想清楚定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作。

國安官員認為，川普說不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛九千五百英里去打仗，是他不想為了破壞現狀，傷害美國與各方核心利益被拖進戰爭風險，並不是幫北京定義台灣的政治身分。從蔡英文到賴清德兩位前後任總統，都清楚表達過，台灣已經是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題。

軍售問題 川普明確說沒給習承諾

在對台軍售上，國安官員強調，川普被問到是否批准超過百億美元的軍售案，他的回答是「可能批，也可能不批」，拒絕透露決策的關鍵考量。魯比歐也說，軍售問題在這次川習會中「並沒有佔據突出地位」，川普更明確的說他沒有給習近平任何回應與承諾。

在空軍一號的訪談中，川普說到準備和「目前治理台灣的人」溝通再做決定。官員分析，這個負責台灣事務的人是誰，指向都很清楚：「軍售的商議對象是台灣，不是北京。」至於所謂的軍售作為籌碼存在的說法，在這個脈絡上，更接近是對北京的警示，「你不要一直想破壞現狀」。

國安官員強調，川普曾提到可能和習近平討論對台軍售，當他被問到是否牴觸「對台六項保證」？川普回說一九八二年「是非常久以前的事了」，但包括川普在內都已經清楚表明，儘管習提出各種要求，但都只得到不回應，「川普沒有讓習近平可以和他對台灣的軍售喊價」。

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