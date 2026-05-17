大市長選舉VS.小朋友口水戰

記者李信宏／特稿

A小朋友：「老師，是我先說我愛你，B學我說的」；B小朋友：「老師，A亂講，我愛你是我最先說的！」這般的童言稚語如在幼兒園，孩童（參選人）爭寵會讓老師（選民）覺得莞爾可愛，但若發生在新北四百餘萬人口的大市長選戰，許多選民不禁要問，兩位成熟的大人（陣營、側翼），有何好爭功呢？雙方為長者謀福之心都赤誠可鑑，誰先誰後的桌邊小菜請勿再上，快端牛肉大菜才能滿足選民的味蕾。

從選戰策略來說，將對方的人設烙印成「政策跟屁蟲」是把鋒利的刀劍，藉此凸顯「我比你好」的競爭優勢感；如果能無限上綱、再套上「對方說謊、騙子如何當市長」大帽，殺傷力就更強了，選民不妨拭目以待，這齣口水肥皂劇再演下去，可能升溫成「誠信」大戲！

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就政策內容而論，新北敬老卡加值、增加用途，讓愈來愈多的長者使用更便利，雙方爭相端出牛肉，重點是競相加碼之後，預算能否支撐？會不會排擠其它建設或婦幼社福？更好用的敬老卡如何防弊、避免被冒用浪費？競選話術講都很快，當選後才真的考驗執政力。

看在選民眼裡，新北需要進步的地方仍多，待強化的硬建設或軟服務也不少，怎樣讓新北在方方面面超越一橋之隔的首善之都台北，這遠比敬老卡噴口水更有票房，選民更想看到兩位參選人提升議題的高度，端出具體有料的政見。

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