政院擬另提特別條例補軍購4700億 國民黨團：不是萬用提款機

藍白在立法院聯手大砍國防特別預算4700億元，還刪除強化本土國防、無人機等項目。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

藍白兩黨八日聯手在立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，比行政院版少了四七〇〇億元，還刪除強化本土國防、無人機等項目。府院正研擬另提出無人機產業相關特別條例草案，補足戰力。立法院國民黨團批評，特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的「萬用提款機」，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？

行政院去年十一月提出國防特別條例草案的預算規模為一．二五兆元，但藍白八日聯手通過的法案，上限僅匡列七八〇〇億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。

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行政院強調會鍥而不捨儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力，國防部也將研處相關方案。

國民黨團書記長林沛祥說，黨團立場很清楚，支持合理、必要、真正有戰力的國防投資，但不代表行政院提什麼，我們就要閉眼蓋章。他強調，國民黨團會嚴格審查每一筆預算，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。畢竟，人民期待的是有效治理，不是天天上演「不給錢就是不愛台灣」的政治連續劇；他說，國防安全當然重要，但不能動不動就把在野黨抹成「對中共讓步」，這種情勒式政治操作，對民主討論沒有幫助。

針對府院擬提無人機產業相關特別條例草案，民眾黨主席黃國昌表示，他們要提案本就是行政部門的權力，但提案是否能說服國人、國會才是最重要的事，不過國防產業是非常嚴肅的事情，不該成為綠友友，想藉此大撈一筆、發大財。

民眾黨團總召陳清龍則認為，國會已三讀通過軍購特別條例，提升國防戰力的預算途徑不只一種，每年公務預算同樣可以規劃軍事投資項目，政院應尊重國會職權，不是繞道而行。

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