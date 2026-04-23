日駐台代表》片山和之：台灣已民主化 由2300萬人民決定自己未來

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之昨受邀至師大通識講座演說談及日中關係時指出，台灣的存在對日本來說有生死攸關的重要性；台灣已實現民主化，會由兩千三百萬名台灣人決定自己的未來。（中央社）

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之昨指出，台灣的存在對日本來說有生死攸關的重要性；台灣已實現民主化，會由兩千三百萬名台灣人決定自己的未來。

根據中央社報導，片山和之於師大通識講座演說談及日中關係時指出，「朋友能夠選擇，鄰居無法選擇」，中國是日本一大貿易夥伴，雙方在經濟方面獲致穩定發展的關係、互相互惠創造雙贏；政治安保方面，日中在民主、自由、人權、法制有不同價值觀，這對現在與未來的兩國關係更加強不確定性。

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針對台日關係，片山說，台日是非常重要的夥伴、無法取代的朋友，不僅共享自由、民主、人權、法治等基本價值，也是重要經濟貿易夥伴，雙方在防救災、農業、環保、衛生、經濟安保等方面有發展合作的潛力；雙方也有非常真誠的文化與人員交流。

台灣重要性 攸關日本存亡

他指出，台海和平穩定，對包括日本在內的國際社會繁榮安全是不可或缺的因素，台灣問題應透過對話和平解決，堅決反對單方面以武力或威脅改變現狀。片山和之的簡報上也以紅字寫著，「我們應該認識台灣的存在對日本來說有生死攸關的重要性」。

在問答環節，片山和之表示，台灣已實現民主化，台灣社會將來不能忽視兩千三百萬台灣人的意見，不管是什麼方向，兩千三百萬名台灣人是這個社會的主人，並決定自己的未來。

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