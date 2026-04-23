中國施壓阻賴出訪 美參眾議員齊聲譴責北京

模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，阻止總統賴清德出訪我非洲友邦史瓦帝尼，美國聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲，籲美國採取行動予以反制並追究相關責任。（美聯社檔案照）

總統賴清德原定昨日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。美國聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲指出，模里西斯近期一方面在查哥斯群島議題上挑戰英國立場，另一方面又干預台灣飛往非洲的航線安排，顯見其不惜損害美國利益與中國共產黨結盟，籲美國在尊重模里西斯主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任。

模里西斯結盟中共 損害美利益

參院外委會克魯茲 促華府反制

賴總統原預計昨日直飛訪問史瓦帝尼，因中國介入，總統府前晚臨時記者會宣告暫緩。國際友台政要紛紛聲援台灣，痛批中方蠻橫。

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美國共和黨參議員匡希恆指出，中國施壓各國孤立台灣的作為，再次凸顯威權體制不僅在國內限縮自由，亦試圖向外擴張控制力，若由中國主導國際秩序，跨國移動、言論等各項基本自由恐將受限。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」及眾議院外交委員會廿一日亦推文譴責中國施壓施壓他國，拒絕總統賴清德過境飛行，再度對台施壓、霸凌；美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里進一步批評，中國將航空安全「武器化」的恐嚇手段既魯莽且危險。

歐洲方面，歐盟發言人廿一日強調，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來與外交關係皆至關重要，相關決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量，不應被作為達成政治目的的手段。英國駐台代表包瓊郁也說，空域管理相關決策不應出於政治目的。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）也發聲指出，中國此舉足見北京無所不用其極孤立台灣，將政治意志凌駕於他國領空主權之上，賴總統作為民選領袖，應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預，北京無權置喙。

友邦部份，巴拉圭外交部推文說，譴責中國以施壓及經濟脅迫導致台灣總統訪問史瓦帝尼的飛行許可遭迫取消，並重申支持台灣，各國自由交往的權利不應受到任何不當干涉。

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