李四川提蓋蘆社大橋 綠營憂淪空頭支票

國民黨新北市長參選人李四川，主張興建蘆社大橋連結北士科到土城科技交通網。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川近日表示，如果當選新北市長，將興建往來北市士林區社子島與新北市蘆洲區的蘆社大橋，搭配已核定的北投士林科技園區至社子島的聯外橋梁，把新北市民送到輝達門口。台北市長蔣萬安昨也呼應說「朝這方向前進」，但北市民代質疑，恐淪為選舉空頭支票。

李四川昨接受媒體人趙少康專訪指出，輝達在台北設廠，預計可提供一萬個工作機會，其中約有七千個是新北市民受惠，他希望北士科與新北市土城科技園區連成一線，透過北士科到社子島、社子島到蘆洲，再到板橋、土城，與鴻海等科技業結合，從蘆洲上台六十四線還能連接到新店，結合AI產業發展。

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蔣萬安昨針對蘆社大橋議題受訪表示，李四川之前已提出，包括捷運工程局等相關單位，都在進行規劃作業，「所以未來我想就會朝這樣的方向來前進」，以言語和行動支持李四川。

台北市議會民進黨團幹事長林亮君質疑，「每逢選舉年，只聞樓梯響」；同黨籍在地議員陳賢蔚也說，社子島開發案環評適法性訴訟中，將成不可預期的變數，不要再次淪為空頭支票。

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