吳淑瑾「代夫出征」？ 馬公出現支持看板

馬公市區重要六岔路口，出現大型支持吳淑瑾看板。（記者劉禹慶攝）

原本連任有望的澎湖縣長陳光復，因大年初一跌倒昏迷意外，打亂民進黨布局，一度傳出黨主席賴清德屬意由馬公市長黃健忠接棒參選縣長，但受到陳光復「夫人派」支持者反彈，澎湖開台天后宮主委蔡光明還連署，支持吳淑瑾「代夫出征」，馬公市區昨天豎立「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」大型看板，引發關注。

民進黨在澎湖佔有執政優勢，但因陳光復昏迷，雖然身體逐漸恢復，經民進黨中央評估，即使清醒恐無法應付選舉壓力，「換將說」發酵，一度傳出賴清德希望馬公市長黃健忠接下重擔，但引發陳光復「夫人派」反彈，日前蔡光明率先連署吳淑瑾「代夫出征」，獲得四千多人支持。

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四月初，陳光復妻子吳淑瑾偕同女兒在澎湖召開「感恩茶會」，縣府主管、各級民代都出席，展現基層實力。

據了解，黨中央評估吳淑瑾年事已高，現在最重要任務是照顧在高雄住院的陳光復，一度否決由縣黨部主委顏家康提出的吳淑瑾「代夫出征」建議案；但根據蔡光明透露，近日黨中央態度已有所轉向，極可能在下個月提名吳淑瑾參選澎湖縣長。

此外，屏東縣議長周典論涉賄賂收購鴻海集團創辦人郭台銘連署書二審遭判三年二月，最高法院撤銷發回更審，高雄高分院昨開庭，周典論出庭否認犯罪，請求法官無罪判決，全案辯論終結，定於五月二十七日宣判。

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