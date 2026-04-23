蔣萬安挺李四川蓋蘆社大橋 民進黨︰選舉年才提出

林亮君︰選舉年 只聞樓梯響

國民黨籍新北市長參選人李四川近日表示，如果當選新北市長，將興建往來台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」，搭配已核定的北投士林科技園區至社子島的聯外橋樑，把新北市民送到輝達門口。台北市長蔣萬安昨天也呼應表示「朝這方向前進」；但台北市議會民進黨團幹事長林亮君則質疑，「每逢選舉年，只聞樓梯響」，同黨籍在地議員陳賢蔚也說，社子島開發案環評適法性訴訟中，將成不可預期的變數，不要再次淪為空頭支票。無黨籍市議員參選人陳怡潔也表示，蘆社大橋不應憑空出現，只有選舉年才被提出討論，其實它是附屬於社子島開發的交通配套之一，卻未列入蔣市府的重大交通建設藍圖。

蔣萬安昨下午至台北市議會拜會民進黨團，說明本會期重大議法案，會後受訪表示，李四川之前就已提出，包括捷運工程局在內等相關單位，都在進行相關規劃作業，「所以未來我想就會朝這樣的方向來前進」，以言語和行動支持李四川。

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屬社子島開發交通配套 未列重大建設

陳怡潔表示，蘆社大橋不應憑空出現，只有選舉年才被提出來討論，其實它是附屬於社子島開發的交通配套之一。但從來沒有列入市府重大交通建設藍圖中。蔣市府如果重視社子地方的交通發展，應利用市長連任前提出可行性預算計畫及細部評估，尤其北士科的發展既然是蔣市長的重要政績，如何疏解北士科區段的交通瓶頸也必須一併提出。

環評適法性訴訟中 恐成變數

國民黨籍市議員林杏兒表示，蘆社大橋正在進行可行性評估，至少還要四、五年，但社子地區路幅不寬，未來蘆洲進來的可能車流，須妥善規劃當地交通與疏導計畫，避免塞車影響居民日常生活。

北市府補充，蔣萬安上任後即與李四川、捷運局、地政局等相關局處推動興建蘆社大橋，這座橋樑將是新莊、泰山、五股、蘆洲、三重進入北士科的重要通道，雙北已多次開會交換意見，現正由新北市進行可行性評估與規劃，北市主責北市端的用地取得，未來經社子島串聯至北士科，共同務實推動雙北交通建設。

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