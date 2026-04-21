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    首頁 > 政治

    國民黨彰化縣長提名卡關 明仍不公布

    2026/04/21 05:30 記者張聰秋／彰化報導

    國民黨彰化縣長提名出現亂流，縣黨部主委蕭景田證實，本週三中常會，沒有這項提案，因此不會討論人選，他表明因黨中央仍在評估、思考適合人選中。對於四位表態爭取提名者都仍繼續跑行程，與基層互動，蕭景田說，大家都有機會，最後徵召誰，在黨中央沒有公布前都有變數。

    魏平政表態 4人爭取出戰

    國民黨原本要在黨主席鄭麗文出訪中國前敲定人選，七日卻只公布蕭景田回鍋接任黨部主委，公布提名延到鄭回國，原訂十五日中常會宣布，但鄭與當時出訪日本的彰化縣長王惠美通電話後，提名人選喊停，再延到王回台，黨中央仍無法完成提名作業，廿二日無法揭曉。

    對此，律師出身的前考紀會主委魏平政，昨透過社群平台正式宣布，他已準備好參選彰化縣長。魏平政說，彰化已在優秀的縣長王惠美打拚下奠定基礎，他憑籍專業能讓好還要更好，他有贏的信心跟把握，「我一定會贏的！」

    儘管家人反對參選縣長的立場與態度目前仍未鬆動，謝衣鳯仍重申，「我參選的決心不變！」前立委柯呈枋表示，他已做好準備，隨時可以承擔責任、投入選戰。洪榮章則指出，目前黨中央已經確定要用徵召的方式，在黨的體制內，用黨的提名辦法產生候選人，較符合政黨政治的精神。

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