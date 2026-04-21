辣椒水變潑髒水 遇事先抹黑民進黨》林楚茵怒斥：黃國昌有臉造謠 就不要躲

台中第六警分局長周俊銘，朝掃街區域地面噴辣椒水。（右下紅圈，警方提供）

民眾黨前主席柯文哲十七日赴台中逢甲夜市掃街拜票時，黨工宣稱遭不明人士近距離噴灑辣椒水，黨主席黃國昌則將矛頭指向總統賴清德；豈料，台中市警局宣布，是該轄區分局長周俊銘誤噴。民進黨立委林楚茵怒斥，柯文哲的辣椒水變「潑髒水」，呼籲黃國昌有臉造謠，就不要再躲了，出來為民眾黨的造謠抹黑道歉。民眾黨昨回應，全案關乎公共安全，呼籲調查應勿枉勿縱。

黃國昌昨上午接受廣播節目專訪，當時警方尚未公布是周俊銘誤噴，黃指噴辣椒水的行徑非常惡劣，鬧場者的標準作業程序很清楚，就是找一些人、以特定行徑來鬧場，賴總統嘴裡講團結，民進黨卻展現完全不一樣的作為，連基本法治都不用遵守。柯文哲昨日傍晚也發文表示，「分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測。」

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柯：警主動說明就好了 免去猜測

林楚茵昨質問，黃國昌第一時間見獵心喜、毫無證據就狂潑民進黨髒水，現在真相大白，請問黃躲去哪了？還不快點出來道歉。藍白兩黨最近「腳尾飯式」的抹黑大放送，造謠劇本一個比一個還掉漆。

她進一步列舉，國民黨副主席李乾龍炒作自己被追蹤器監控，結果被警方打臉，根本只是市面上一般的「防丟器」；民眾黨的「辣椒水」假劇本則無端指控執政黨迫害，結果竟然是台中轄區警察誤噴。

林楚茵批評，藍白陣營永遠都是同一套SOP，遇事先抹黑民進黨，被抓包了就抵死不認錯。這兩個「造謠集團」凡事只想「賴」給執政黨、「賴」給總統。連基本的查證能力都沒有，只會用口水製造社會對立，這就是民眾黨的新政治？

民進黨立委林俊憲直言，辣椒水事件一群人在那邊興風作浪，吵了三天，調查結果是分局長「誤噴」。台灣社會如果真的四分五裂，那也是因為有這群人在到處亂拉硬扯。

民眾黨發言人張彤昨日表示，感謝台中市警察同仁維護治安的辛勞，但高階警官在人潮擁擠處「測試辣椒水」、「沿路誤噴四次」，實屬缺乏判斷之疏漏；此外，警方在事發超過廿四小時後，當事人才承認誤噴，耗費警力。她強調，本案不僅關乎特定個人，更涉及民眾於公共場所的人身安全，期盼後續調查勿枉勿縱，還給社會和諧。

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