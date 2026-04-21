開發南投新產業 温世政提設中醫藥園區

温世政（右）上「午青Live」節目，接受吳崢（左）訪問。（温世政團隊提供）

民進黨南投縣長參選人温世政，昨日上網路節目「午青Live」時強調，南投縣需要能讓縣民賺錢的產業，除爭取高科技低污染科技業設廠外，也提出利用南投縣好山好水的環境，設置「中醫藥園區」的構想，以台灣成熟優良的農業技術，在縣內不同海拔的農地栽植中藥草，供應國內中藥廠商。

温世政指出，南投縣長輩多、醫療需求大，但幅員廣闊、交通不便，爭取設醫學中心並不符合長輩需求，因為長輩要到大城鎮的醫學中心看病，必須舟車勞頓花一天的時間，因此主張南投縣的醫療，應多讓「醫師走到家裡」。

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温世政說，中央撥給南投縣東華醫院兩部偏鄉巡迴醫療車，車上有超音波、Ｘ光和網路連線，就是讓「醫師到我家」看診、治病的做法，將會再為南投爭取更多部巡迴醫療車。

温世政也說，南投縣的家戶可支配所得是全國倒數第三名，要讓年輕人返鄉就業，讓縣民收入多一點，除應主動爭取高科技低污染的科技業前來設廠，可規劃設置中醫藥園區，即以南投縣不同海拔的土地，種植不同種類、品質穩定又安全的中藥草，既可符合中藥廠商需求，也可為農民另闢一個賺錢的產業。

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