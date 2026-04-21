受邀史瓦帝尼國王雙慶致詞 賴將向非洲破除「一中論述」

總統賴清德明將首度訪問非洲，索馬利蘭外交暨國際合作部於X上發布貼文歡迎賴總統，並放上索馬利蘭與中華民國國旗。（圖：取自索馬利蘭外交部社群平台X）

總統賴清德明將首度訪問非洲，前往友邦史瓦帝尼王國。據透露，賴總統受邀在史王登基四十週年及五十八歲華誕雙慶典禮致詞，預計向與會非洲各國政要及部族領袖，闡述台灣走向世界的堅定立場及與非洲國家的願景，在中國積極擴張非洲版圖，甚至發動認知作戰抹黑台灣之際，再次彰顯台灣的存在不可或缺，破除北京長期輸出的「一中論述」。

總統明首度訪問非洲 索馬利蘭PO我國旗歡迎

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在總統啟程前夕，索馬利蘭外交暨國際合作部於X上發布貼文歡迎賴總統，並放上索馬利蘭與中華民國國旗。外交部長林佳龍昨受訪表示，除了索馬利蘭，另外還有十一國、非常多國際友人，透過各種方式表達歡迎。

外交部補充指出，共有波札那、中非共和國、剛果、象牙海岸、肯亞、馬拉威、奈及利亞、索馬利蘭、南非、烏干達及辛巴威等十一國四十餘名跨區域與跨黨派政要，透過致函、社群媒體貼文及致訊等方式，歡迎賴總統訪問非洲

涉外人士說，賴總統以元首身分受邀出席雙慶典禮，本身就傳達強烈戰略訊號：在中國積極與非洲各國關係之際，再次彰顯台灣的主體性與價值。總統致詞將揭示台灣走向世界的堅定立場，無論是台史雙邊合作累積的豐碩成果及未來和非洲國家合作的願景等，進一步面向非洲各國。

這位人士說，此行不只是雙邊友邦的互動，更是一場向非洲各國說明台灣路線、台灣能力與台灣國際角色的重要場合，是面向全球南方、面向區域國家的戰略溝通。

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