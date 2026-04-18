蕭敬嚴突退選 徐巧芯：慢走不送

蕭敬嚴昨突宣布退選。（取自臉書）

國民黨新北市第十一選區市議員初選民調，由國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權一年卻納入初選民調，立委徐巧芯痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎」。蕭敬嚴昨天上午表示要提出申訴，下午突然轉向決定退出國民黨議員提名，希望一切回歸平靜，不要讓有心人稱心如意。

立委徐巧芯指出，對於蕭退選，她只想說，僅是停權一年而已，如能夠重新檢視這些日子的言行，是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，不要再把自己傷害他人造成的反作用力說成「霸凌」，願意為國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送，更直言「祝福你」。

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新北黨部將再討論人選

蕭退選後，是否改提民調第二名的何元楷？新北市黨部主委黃志雄回應，相關辦法並無遞補條例，因此必須回歸到提名小組討論產生人選的機制，確定人選後再提報中央黨部。

蕭敬嚴表示，感謝汐止、金山、萬里的民眾支持，他以超過誤差範圍的民調第一名出線，顯示多數民眾都認為他是最強、最適合代表國民黨參加新北市議員選舉的候選人，更代表鄉親選擇正直與善良，勝過仇恨與霸凌。

他指出，從參選開始，鋪天蓋地的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌就蜂擁而至，自始至終都是特定的勢力、派系，為了協助特定參選人使出的手段，現在大家應該一目了然。

蕭敬嚴說，攻擊抹黑他，他都能夠容忍，但攻擊他身邊同樣堅持理念的人士，他無法接受，所以決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次市議員選舉，希望一切回歸平靜，不希望讓外界看笑話，如果有不捨，那就繼續努力，「不要讓有心人稱心如意」。

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