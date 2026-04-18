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    首頁 > 政治

    南投敬老卡 温世政主張點數可累計

    2026/04/18 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨南投縣長參選人温世政昨提出「敬老卡點數可累計」政見。（温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人温世政昨提出「敬老卡點數可累計」政見。（温世政團隊提供）

    南投縣幅員遼闊、交通不便，長輩常要搭車到外地看病，常有人反映敬老卡點數月底就歸零，民進黨南投縣長參選人温世政昨提出「敬老卡點數可累計」政見，讓長輩當月敬老卡點數用不完，可留到下個月累計併用，方便長輩彈性運用。

    温世政昨日在臉書公布他的「敬老卡點數可累計」政見，他指出，南投縣幅員遼闊、交通不便，長輩必須搭車到外鄉鎮甚至外縣市就醫，有的人當月多坐幾次計程車，點數就用光，但下個月外出次數少，點數沒有用完，月底就歸零，感覺非常可惜。

    温世政說，敬老卡的使用應該更有彈性，因此提出「敬老卡點數可累計」政見，當月一千元點數沒有用完，剩下多少就累計到下個月一起使用，有的長輩可利用多出來的點數，外出多坐幾趟計程車。此外，偏鄉長輩到外地就醫，用敬老卡坐計程車，單趟僅補助一百元，其他車資要自付，若能當上縣長，會由縣府提高車資的補助金額，減輕長輩的負擔。

    南投縣敬老卡每月一千點，可搭公車、長途客運、計程車，搭計程車補助單趟一百元，一天最多補助四趟。

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