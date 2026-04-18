路透：在社群散佈假影片 中共藉國民黨 攻擊台灣政府

中共官媒正透過「以台批台」策略，放大台灣反對派聲音，國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德的影片被大量擴散，打擊民進黨政府。（資料照）

路透十七日引述五名台灣安全官員與台灣資訊環境研究中心（IORG）指出，中共官媒正透過「以台批台」策略，放大台灣反對派聲音，進行資訊操弄以打擊民進黨政府。報導稱，中共在抖音發布國民黨人士批評政府的影片，隨後迅速擴散至臉書與YouTube等平台，並重新剪輯、包裝或掩飾來源後再傳播。

中共放大反對派聲音 操弄資訊

報導舉例指出，國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德的影片被大量擴散，形成「反民進黨」訊息流。台灣安全官員表示，中國近年明顯加強利用台灣公眾人物進行大外宣。同時，在台灣推動約四百億美元國防預算追加之際，中方亦試圖營造「軍力差距懸殊、對美採購無效」的認知。

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IORG與路透分析顯示，去年十月至十二月間，中共官方及官媒旗下共一〇七六個抖音帳號發布逾五十六萬支影片，其中約一萬八千支涉台，並有二七三〇支影片出現五十七名台灣人物。同期相關影片數量較前年大幅增加，每月播放時長成長一六四％。

官媒最愛台灣代表 鄭麗文居首

研究並依曝光量、發言內容及與中共敘事的一致性，列出前廿五名「中共官媒上的台灣代表」，其中十三人與國民黨有關，以鄭麗文排名第一。另外還有包含網紅「館長」陳之漢及五名批評民進黨與國防政策的退役軍官。

不過，目前尚無明確證據顯示此類資訊戰已改變台灣民意。德國馬歇爾基金會學者葛來儀則認為，此類訊息策略重點在於削弱士氣、灌輸心理絕望感，使民眾對未來失去信心，只好與中國統一。

對此，相關平台與當事人多未回應；國民黨則表示，鄭麗文訪問中國是履行競選承諾，並延續兩岸既有交流傳統。

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