高市早苗第1次 日本自衛隊軍艦通過台海

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，也是首相高市早苗上台後，首次派遣護衛艦通過台海。（取自日本海上自衛隊官網）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號十七日通過台灣海峽，為海自第四次執行此類航行，前三次分別在二〇二四年九月、二〇二五年二月與六月。通過後將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。此舉亦為首相高市早苗政府上台後，首次派遣護衛艦通過台海。

高市首度以行動表達航行自由

讀賣新聞報導，去年十一月高市在國會提及「台灣有事」引發中國強烈反彈後，此次為首次再度通行。儘管日本持續尋求與中國對話、改善雙邊關係，但仍藉此行動表達其對國際法「航行自由」原則的堅持。

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報導分析，過去三次通行大致間隔數月，此次相隔近十個月，主要因中方在高市發言後展開輿論攻勢，批評日本暗示可能軍事介入台海。日方為避免被政治操作，對通行時機採更審慎評估。

此外，高市政府期間積極利用外交場合，向各國領袖說明日中關係現狀與日本立場。日方認為，在完成相關溝通後，已具備恢復通行的條件。美國則長期主張台海屬國際水域，持續派遣軍艦航行，以維護航行自由。

「雷」號隸屬第一水上部隊，為自衛隊「二〇二六年度印度太平洋方面派遣」（IPD26）的一部分。此次派遣自四月十三日至九月十六日，涵蓋水面艦、潛艦、航空及派遣登檢部隊，目標在推動「自由且開放的印度太平洋」。

中國提出抗議 批日本蓄意挑釁

針對日艦駛入台海，中國外交部發言人郭嘉昆表示，解放軍已依法依規處置，並向日方提出強烈抗議。郭嘉昆痛批此舉是「耀武揚威、蓄意挑釁」，加上日相高市的涉台錯誤言論，更是「錯上加錯」，嚴重威脅中國主權安全。中方重申台灣問題是不可逾越的紅線，敦促日方懸崖勒馬，勿在錯誤道路上越走越遠。

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