為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯市府前勞動局長 陳信瑜涉貪又一樁

    2026/04/17 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜（左），涉在高雄市議員任期內涉詐領助理費逾五百萬元，檢調前天約談陳信瑜夫妻到案，複訊後昨諭令兩人各四十萬元和十萬元交保。（資料照）

    曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜（左），涉在高雄市議員任期內涉詐領助理費逾五百萬元，檢調前天約談陳信瑜夫妻到案，複訊後昨諭令兩人各四十萬元和十萬元交保。（資料照）

    任高市議員涉詐領助理費 40萬交保

    曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜，被檢調查出擔任高雄市議員期間，涉及詐領助理費逾五百萬元，檢調前天約談陳信瑜和她的丈夫到案，檢察官複訊後昨諭令兩人各四十萬元和十萬元交保。

    柯市府任內爆特別費案下台

    曾任四屆、十四年高雄市議員（前鎮區、小港區）的陳信瑜，二〇一八年挑戰五連霸失利，二〇二〇年起接受柯文哲延攬，擔任台北市政府勞動局長，二〇二二年涉特別費支用不實遭到搜索約談，同年八月底請辭獲准，並於九月辭職生效。北檢於二〇二三年三月依「洩密罪」與「貪污治罪條例」起訴，全案仍在台北地方法院審理中。

    陳信瑜近日重返高雄，投入前鎮、小港區市議員選戰，並於本月十一日成立競選辦公室，但調查局北機站報請高雄地檢署指揮，針對陳信瑜擔任高雄市議員期間詐領助理費案展開調查。

    檢調傳喚多位助理及人頭到案後，發現陳信瑜至少詐領逾五百萬元。由於相關事證已鞏固，檢調昨並未大動作展開搜索行動，僅傳喚陳信瑜及其夫婿到案說明，檢方複訊後，昨天凌晨兩點諭令兩人各四十萬元和十萬元交保，全案由檢調深入釐清中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播