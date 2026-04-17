柯市府前勞動局長 陳信瑜涉貪又一樁

曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜（左），涉在高雄市議員任期內涉詐領助理費逾五百萬元，檢調前天約談陳信瑜夫妻到案，複訊後昨諭令兩人各四十萬元和十萬元交保。（資料照）

任高市議員涉詐領助理費 40萬交保

曾在柯文哲市府擔任勞動局長的陳信瑜，被檢調查出擔任高雄市議員期間，涉及詐領助理費逾五百萬元，檢調前天約談陳信瑜和她的丈夫到案，檢察官複訊後昨諭令兩人各四十萬元和十萬元交保。

柯市府任內爆特別費案下台

曾任四屆、十四年高雄市議員（前鎮區、小港區）的陳信瑜，二〇一八年挑戰五連霸失利，二〇二〇年起接受柯文哲延攬，擔任台北市政府勞動局長，二〇二二年涉特別費支用不實遭到搜索約談，同年八月底請辭獲准，並於九月辭職生效。北檢於二〇二三年三月依「洩密罪」與「貪污治罪條例」起訴，全案仍在台北地方法院審理中。

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陳信瑜近日重返高雄，投入前鎮、小港區市議員選戰，並於本月十一日成立競選辦公室，但調查局北機站報請高雄地檢署指揮，針對陳信瑜擔任高雄市議員期間詐領助理費案展開調查。

檢調傳喚多位助理及人頭到案後，發現陳信瑜至少詐領逾五百萬元。由於相關事證已鞏固，檢調昨並未大動作展開搜索行動，僅傳喚陳信瑜及其夫婿到案說明，檢方複訊後，昨天凌晨兩點諭令兩人各四十萬元和十萬元交保，全案由檢調深入釐清中。

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