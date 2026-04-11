（基隆）基隆河油污案 國民黨質疑金流 民進黨指選舉操作

基隆河去年底遭油污染，造成十餘萬戶受影響，基隆地檢署起訴元兇將誠公司負責人等卅二人，國民黨基隆市黨部指該公司過去多次違法僅輕罰，質疑背後有政治撐腰，並點名前市議員張秉鈞透過其父張錦煌收受將誠公司負責人一百萬政治獻金。張秉鈞表示，絕無任何關說或不法之事，藍營議員參選人拿已過世的人政治操作博聲量；民進黨基隆市黨部則指國民黨參選人，明顯是為了選舉而操作。

藍控張秉鈞父收業者百萬政治獻金 綠斥亂扣帽子

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國民黨基隆市黨部發言人林祐德與副發言人張家鑫指出，將誠公司自二〇一三年至二〇二一年間，違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法等規定共十次，其中二〇一三年裁罰十萬元最高。這家公司長期將未經處理的污水排入基隆河，但市府未從重處罰，質疑背後有政治撐腰。並指民進黨立委初選擬參選人張秉鈞，透過其父張錦煌在二〇二三年收受將誠公司負責人一百萬元現金，引起外界質疑，業者與政治人物之間不當金流。

張秉鈞指出，該公司游姓負責人與其父是朋友，因罹患癌症，專心養病，將公司交由他人經營，未參與公司事務，並於去年初過世。將誠過去違規事項，市府都有開罰，絕無任何關說或不法行為。且基隆自來水污染事件是去年底發生，議員參選人拿已過世的人作為政治攻擊、博取聲量，深感遺憾。

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