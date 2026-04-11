民進黨竹市東區議員初選 現任劉崇顯落馬

民進黨新竹市黨部進行東區議員提名初選全民調，昨天公布民調結果，其中現任議員劉崇顯意外落馬，民調結果前四名依續是現任議員鄭美娟、新人水源里長曾翰揚及老將回鍋的鄭宏輝和現任議員劉彥伶。

新人水源里長曾翰揚出線

劉崇顯表示，雖未能取得黨內提名資格，未來無論以什麼樣的身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為竹市做事、只要市民需要，都會為家鄉勇敢承擔，做伙向前。即便初選失利，身為現任議員，仍會秉持職責，持續監督市府，今年度的定期會依舊會全力以赴。當前最重要的任務，就是把握讓新竹重拾光榮的機會。他相信黨中央會提出最合適的市長人選，他也會發揮竹科人理性、務實特質，與「新竹隊」齊心協力，打贏這場關鍵的市長選戰。

請繼續往下閱讀...

綠黨出身的竹科台派青年劉崇顯，原是竹科工程師，擁有清大亮眼學歷，是第十屆和第十一屆竹市議員，本屆以綠黨身份當選，退出綠黨後加入民進黨，對市政監督秉持理性問政。

民進黨市黨部昨天公布第一選區（東區）市議員初選民調結果，最後提名名單會以民進黨新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。黨部公布的民調數據中，參選人鄭美娟拿到第一名，曾翰揚第二名，鄭宏輝第三名，劉彥伶第四名，劉崇顯第五名。東區議員欲提名四人，排名前四名者為鄭美娟、曾翰揚、鄭宏輝與劉彥伶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法