為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨竹市東區議員初選 現任劉崇顯落馬

    2026/04/11 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    民進黨新竹市黨部進行東區議員提名初選全民調，昨天公布民調結果，其中現任議員劉崇顯意外落馬，民調結果前四名依續是現任議員鄭美娟、新人水源里長曾翰揚及老將回鍋的鄭宏輝和現任議員劉彥伶。

    新人水源里長曾翰揚出線

    劉崇顯表示，雖未能取得黨內提名資格，未來無論以什麼樣的身分、身處哪個戰鬥位置，只要能為竹市做事、只要市民需要，都會為家鄉勇敢承擔，做伙向前。即便初選失利，身為現任議員，仍會秉持職責，持續監督市府，今年度的定期會依舊會全力以赴。當前最重要的任務，就是把握讓新竹重拾光榮的機會。他相信黨中央會提出最合適的市長人選，他也會發揮竹科人理性、務實特質，與「新竹隊」齊心協力，打贏這場關鍵的市長選戰。

    綠黨出身的竹科台派青年劉崇顯，原是竹科工程師，擁有清大亮眼學歷，是第十屆和第十一屆竹市議員，本屆以綠黨身份當選，退出綠黨後加入民進黨，對市政監督秉持理性問政。

    民進黨市黨部昨天公布第一選區（東區）市議員初選民調結果，最後提名名單會以民進黨新竹市黨部執委會正式通過後公告為準。黨部公布的民調數據中，參選人鄭美娟拿到第一名，曾翰揚第二名，鄭宏輝第三名，劉彥伶第四名，劉崇顯第五名。東區議員欲提名四人，排名前四名者為鄭美娟、曾翰揚、鄭宏輝與劉彥伶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播