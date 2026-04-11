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    首頁 > 政治

    AIT看鄭習會：北京應與台灣民選政府不設前提對話

    2026/04/11 05:30 記者方瑋立、蘇永耀／台北報導
    國民黨主席鄭麗文昨在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文昨在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文昨天在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，引起關注。美國在台協會（AIT）昨表示，美國支持兩岸對話，但強調兩岸分歧必須在不受脅迫下和平解決；兩岸有意義的交流，也應在不設前提之下，聚焦於北京領導層與台灣「民選政府」的對話及各政黨間的互動。

    兩岸分歧 須不受脅迫和平解決

    AIT發言人昨回應記者提問重申，美國支持兩岸對話，也期待兩岸分歧能夠過和平、不受脅迫，並且為兩岸人民所接受的方式處理。AIT也強調，有意義的兩岸交流，應聚焦於北京領導層與台灣「民選政府（democratically elected authorities）」間，不設前提的對話，同時也含括與台灣各政黨間的互動。

    賴：向威權者妥協 不會有和平

    鄭麗文將此行定調為「和平之旅」，但在其訪中期間，中國解放軍軍機、軍艦侵擾台海周遭海、空域數量並未減少。總統賴清德昨透過臉書說，中國近年針對台海在內、及島鏈周邊不間斷的灰色地帶侵擾與軍事威脅，嚴重衝擊區域的和平穩定。他強調，我們對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。

    昨天適逢美國「台灣關係法」立法屆滿四十七週年的日子，AIT也在社群發表聲明強調，展望未來，美國的決心依舊堅定，將持續深化與台灣的合作，推動在安全、經濟、科技及人民交流等領域的連結，以實現「台灣關係法」的目標，並為區域的和平、安全與繁榮獻上一份心力。

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