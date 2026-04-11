彰化縣長人選 藍營敲不定 綠營「縣市同心」

民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜採聯合競選，強調縣市同心。（黃柏瑜提供）

縣市長參選人陳素月、黃柏瑜展現大團結 將成立聯合競總

國民黨彰化縣長提名人選出現僵局，彰化市長改選部分，也出現縣議員温芝樺、彰化市代會主席陳文賓二人表態爭取提名，相對於藍營在彰化縣長、彰化市長的人選敲不定，綠營則展現大團結氣勢，立委、彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜不只要攜手合作，更要成立聯合競選總部，讓戰力極大化！

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陳︰突破發展瓶頸 讓彰化縣起飛

陳素月強調，縣民都在期待改變，能夠突破發展的瓶頸，不要讓人口再流失，彰化縣要大步向前走，人口最多的彰化市，是最重要的火車頭，讓縣市一條心，帶動彰化縣起飛。

黃︰採取聯合作戰、聯合競選

黃柏瑜選舉看板主打「少年市長」、「縣市同心」，他強調，這次是空前大團結，他與陳素月採取聯合作戰、聯合競選，只有「縣市同心」，才是彰化市與彰化縣最大福氣。

彰化縣長王惠美昨天被問到國民黨彰化縣長提名僵局時表示，提名與否非她能置喙，無論結果，她都會盡到國民黨員責任。至於國民黨中央有意提名考紀會前主委、律師魏平政，被基層質疑是「空降」，對此，魏平政強調，事在人為，自己的家與家人都在彰化社頭鄉，事業也多與彰化有關，他「不是空降的人」。

藍營温芝樺、陳文賓 爭取市長提名

針對彰化市長選情部分，國民黨有議員温芝樺、彰化市代會主席陳文賓表態爭取提名，藍營憂心重演「三角督」局面，讓綠營有機會突圍當選。對此，温芝樺強調，應透過初選制度，選出最具競爭力的人。陳文賓則強調，選舉是選賢與能，他會全力爭取認同。民進黨提名的黃柏瑜指出，選他才能跳脫框架與派系，沒有包袱，才能改變彰化市。

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