官員未上台 李貞秀質詢台演獨角戲

民眾黨李貞秀昨登場質詢，內閣官員都未上台，只剩李一人對著空著的備詢台念完質詢稿。（記者劉信德攝）

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀昨首度在立法院會登場質詢，她一上台便要求行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正等人備詢；不過，卓上台後直接向立法院長韓國瑜喊話，指行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委在立院備詢，這是政院對「憲法」的忠誠遵守。韓一度宣布休息，李隨後再次於質詢台上演「空氣質詢」，卓內閣官員都未上台。

卓榮泰步上備詢台時向韓國瑜表示，他上台是基於對於院長主持會議的尊重，站在對面的李貞秀女士並未依法放棄中國籍、中國戶籍，完全不符合「兩岸關係條例」、「國籍法」規定，落實對中華民國單一效忠；李無法成為一個具有合法資格的中華民國的國會議員，這個責任是在中國政府而不是台灣政府。

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卓解釋，任何人只要有中國籍，就必須接受中華人民共和國的「反分裂國家法」、「情報法」、「反間諜法」、「國家安全法」，負有推動兩岸統一、為中國蒐集情報等義務；而要擔任合法的中華民國國會議員必須嚴守國家機密、國家安全，這是相互違背的。

韓國瑜表示，立委在開會時有向行政院長及各部會首長質詢之權，此為「憲法」基於民意政治、責任政治的制度性設計，希望行政院長及各部會首長依照相關規定，尊重立委的質詢權。

隨後，韓國瑜宣布院會休息；李貞秀一度脫口說出：「現在？」並依舊留在質詢台上等待。約八分鐘後，韓返回議場，宣布院會繼續開會，李貞秀則獨自站在質詢台上針對詐騙、中配等議題發表評論。

眼見卓榮泰及內閣官員均未上台，李貞秀最後還以「哭腔」指控，民進黨霸凌陸配，她唯一效忠中華民國，會堅定捍衛台灣民主自由，行使中華民國立委職權，她站在這就是台灣民主的驕傲，「我們一起擦亮台灣民主的精緻招牌！」

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