鄭麗文赴中 喊和平之旅 賴：和平不是靠獨裁者賞賜

總統賴清德昨出席鄭南榕殉道37週年追思紀念會表示，千千萬萬民主運動的前輩犧牲奉獻，台灣才有今天民主自由開放。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨天赴中展開「二〇二六和平之旅」，總統賴清德昨天表示，台灣走過黑暗專制獨裁到今天民主自由開放，這不是獨裁者的賞賜，而是民主運動的前輩犧牲奉獻，無論在什麼樣的危險之下，都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路，和平更不是靠獨裁者賞賜，是靠實力，不是沒有戰爭就擁有和平，還要確保台灣主權，才能得到真正的和平。

台灣追求民主 不應解讀對中國挑戰

賴也表示，「基於對等尊嚴原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展」，簡單說就是「台灣不是中華人民共和國的一部分」，台灣人民有權利追求民主自由重視人權的生活，台灣人民追求民主，不應該被解讀為對中國的挑戰。

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賴清德昨天到新北市金寶山墓園，出席《自由時代週刊》創辦人鄭南榕殉道三十七週年追思紀念會。他致詞說，希望透過每一年的紀念活動，讓不同的世代的人可以了解，台灣走過黑暗專制獨裁年代，走到今天民主自由開放，並不是獨裁者的賞賜，是千千萬萬的民主運動的前輩犧牲奉獻，及全台灣人民共同勇敢爭取的結果。

靠實力確保台灣主權 才有真正和平

賴清德也重申「強化國防力量」等「和平四大支柱行動方案」。他表示，雖然台灣現在有相當民主的成就，還要面對另外一項的挑戰，就是來自中國的壓迫、威脅。大家對和平要有理想、不可以有幻想；和平必須要靠實力，不可能靠獨裁者的賞賜；而且和平不是單純毫無戰爭，還要確保自由民主，確保台灣主權，確保民主生活體制，才是真正的和平。

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