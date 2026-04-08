提出基隆0到18歲全照顧 童子瑋︰首胎6萬 育兒券每月千元

民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）提出他的兒少政策，生育獎勵金加碼一胎六萬元。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天提出〇到十八歲全照顧的生育政策，大幅提高生育獎勵金，首胎補助六萬元、二胎八萬、三胎十萬元；配合中央補助，第一胎可領十六萬元，是北北基桃最高。此外〇到三歲的嬰幼兒，每月都發放一千元的「育兒消費券」，減輕家長負擔。基隆市府表示，自去年五月起，已將生育獎勵金提高為每胎三萬元，對童子瑋的生育政策，樂觀其成。

童子瑋強調，他提出「〇至十八歲全照顧」、「生、托、養、學」四階段的生育政策，預估一年約二億元，對提高生育率很划算，經費也絕對不是問題。

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童子瑋的兒少政見，分「生、托、養、學」四階段；他指出，基隆新生兒數預估今年底將跌破千人，為減緩少子化的問題，提出「 〇至十八歲全照顧」完整政策。首先，最重要的是提高生育率，將大幅調升生育獎勵金，首胎補助六萬元、二胎八萬元、三胎則十萬元，若結合中央補助，第一胎最高可領十六萬元。

其次，托育落實「一國中學區一公托」，並考量家長通勤接送的需求，擴大夜間與延長托育的服務量能，補助民間企業設置托育空間，家長能帶小孩上下班。

規劃國小至高中 新生領1萬

童子瑋承諾，當選市長後，〇至三歲的嬰幼兒每月發放一千元「育兒消費券」，補貼父母採買尿布等嬰幼兒食用品，提供輪狀病毒疫苗全面免費接種，強化幼兒防疫力；鼓勵在地就學，國小、國中至高中新生入學時都能領一萬元。

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