外媒：鄭麗文為北京提供川習會籌碼

國民黨主席鄭麗文昨率團訪問中國，中國國台辦主任宋濤在上海虹橋機場接機。（國民黨提供）

在美國總統川普預定五月訪問中國前夕，國民黨主席鄭麗文七日抵達上海後轉往南京，外界預期她將與中國國家主席習近平會面，國際媒體均給予普遍關注。彭博更以「阻擋台灣增列四百億美元國防預算的在野黨領袖」稱呼鄭麗文，稱她這趟行程可能會形塑圍繞台灣國防需求的論述，同時在習近平與川普舉行峰會前，為北京提供籌碼。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，鄭麗文訪中正值伊朗戰爭重塑台灣安全的辯論之際，華府與北京對台灣施加的壓力與日俱增，台灣應該更依賴美國來保障其安全，還是試圖透過與中國交涉來降低緊張局勢的辯論，變得更為激烈。在北京公開向鄭麗文發出邀請的同一天，一個由美國跨黨派參議員組成的代表團抵達台北，敦促立院通過賴清德總統提出的四百億美元國防計畫，以呼應川普政府「以實力謀和平」的宗旨。

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台灣大學政治學系教授南樂指出，對執政的民進黨而言，安全來自於加強與美國的關係，並且投資提升嚇阻力；而對國民黨來說，其論點則是降低與中國的緊張局勢，減少嚇阻力面臨考驗的風險。

台灣年輕人不信北京的承諾

然而，CNN指出，對許多人、尤其是年輕的台灣人來說，北京的承諾幾乎沒有可信度，尤其是在對曾被承諾享有高度自治的香港進行鎮壓之後。近年來，對身為台灣人而非中國人的認同感，已變得更加強烈。

英國廣播公司（BBC）引述分析家說法指出，儘管國民黨傳統上與中國維持熱絡關係，但鄭麗文急於訪中的態度，與其前任在處理兩岸關係上較為謹慎的作法形成對比。

新加坡國立大學政治學家莊嘉穎指出，在台灣內部，鄭麗文迎合北京的立場已被證明不受歡迎，許多人將鄭麗文視為見風轉舵的政治人物、毫無原則的機會主義者，「這就是為什麼民調顯示對她幾乎沒有信心的原因。」

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