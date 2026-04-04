傳撤換戴遐齡 馬英九基金會：空穴來風

馬英九基金會人事案爭議延燒，傳出匿名董事指稱基金會執行長戴遐齡做事有瑕疵，恐遭撤換。（資料照）

馬英九基金會人事案爭議延燒，傳出匿名董事指稱基金會執行長戴遐齡做事有瑕疵，恐遭撤換，點名前國民黨立委陳以信或現任國民黨立委羅智強接任。馬英九基金會昨駁斥傳言是空穴來風、不符事實；戴遐齡強調自己會全力維護馬一生清廉操守，絕不會退卻，一定讓真相大白，宵小無所遁形；陳以信、羅智強也澄清未獲徵詢。

戴遐齡：絕不退卻 一定讓宵小無所遁形

馬英九基金會表示，董事長馬英九指示基金會嚴正聲明，戴遐齡任職以來，認真負責、適才適所，馬百分之百堅定支持她，絕無遭撤換之事。這完全是子虛烏有，任免執行長是基金會董事長的法定職權，希望外界不要以訛傳訛，傳播不實訊息。

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戴遐齡透過臉書表示，她於臉書抒發心情，有心人士便惡意穿鑿附會，進而揣測她將被撤換，更像是有心操作手法。謠言止於智者，對有心人士刻意的外力干擾，她絕不會退卻，只會更堅定的在執行長位置上，全力維護馬一生最重視的清廉操守不被玷污，相信是非曲直最後一定真相大白，宵小無所遁形。

被點名接任 陳以信、羅智強：未獲徵詢

被點名接任的陳以信表示，他不知訊息從何而來，也無人就此事與他接觸，目前他積極經營台南選舉中，暫無其他想法。陳也說明，他和戴遐齡是馬政府舊識，相信她是基金會執行長最適合人選。對於基金會近期人事風波，相信任何愛護馬的人，都會希望儘快平靜下來。

羅智強也說，他未獲得徵詢，暫無回應評論。羅智強辦公室主任陳冠安表示，對於馬基金會的風波，羅智強非常的遺憾難過、也為馬總統憂心。

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