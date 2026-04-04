兒童夢土 宜蘭林國漳提五星童年政見

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳出席蘇澳兒童節活動，端出「五星童年‧兒童夢土」政見。（林國漳競選辦公室提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨出席蘇澳兒童節活動，端出「五星童年．兒童夢土」政見，強調育兒不應只是家庭責任，未來將從「空間、校園、照護」等三大面向，提升更完善的育兒環境；國民黨參選人吳宗憲則拋「跨域托育」，將朝與台北市育兒共同合作。

空間、校園、照護 提升育兒環境

林國漳指宜蘭多雨，將活化閒置空間在溪南、溪北各打造一處兒童室內探索教育樂園；設籍宜蘭十二歲以下兒童，參加縣府主辦的「宜蘭綠色博覽會」及「國際童玩藝術節」，一律享有免門票優惠。

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林國漳也承諾啟動「百校照明全面體檢」，汰換全縣一百校舊燈具，改為教育專用LED燈，並提出八年校園藏書量翻倍計畫。除延續「吃飯讀冊免錢」政策，還會成立「營養午餐精進委員會」，確保孩子吃得好、學得精。

林國漳說，除實施「六歲以下兒童掛號費補助」，並加碼補助口服輪狀病毒及腸病毒疫苗，為化解醫療與通勤面臨的「接送地獄」痛點，將會創立「智慧接送平台」，媒合專業認證司機，解決接送問題。綠營地方黨公職也力挺林國漳的兒童政策。

吳宗憲提出與北市合作跨域托育

藍營吳宗憲近日拜會台北市長蔣萬安，就跨縣市托育議題交流，指未來會建立「北宜跨域托育補助研議機制」，讓在台北打拚的宜蘭家長，可選擇將孩子送托台北，也能獲得完善照顧。

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