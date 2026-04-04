連假跑基層 蘇巧慧板橋搶親子票 李四川走訪烏來

民進黨籍新北市議員山田摩衣（紅衣者）日舉辦兒童節同樂會，新北市長參選人蘇巧慧（左一）出席與親子同樂。（記者黃子暘攝）

蘇合體山田摩衣 暢談老幼福利政見 李強調加強原鄉資源整合

兒童節清明節連假，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨參加黨籍議員山田摩衣在板橋音樂公園活動中心舉辦「春日小小挑戰賽」兒童節親子同樂會，蘇巧慧化身「水獺媽媽」與小朋友一起開心玩遊戲。蘇巧慧也提出老幼的多項福利政見，希望提供市民多一點照顧。國民黨市長參選人李四川則走訪烏來老街，強調未來將加強原鄉文化與觀光資源的整合，帶動地方經濟。

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蘇巧慧表示，山田摩衣近年推動課桌椅換新，保護學童視力與維持良好坐姿，也致力改善通學環境交通安全，更與市議會民進黨團同仁一起堅持爭取免費營養午餐，而市長侯友宜也聽到了，自八月卅一日起，小朋友就有免費午餐可以吃。

蘇：堅持爭取免費營養午餐

蘇巧慧說，除了免費營養午餐外，她也提出〇到六歲免門診和住院部分負擔、〇到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒三萬元照顧津貼、六十五歲以上假牙補助最高五萬元，及敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零等老幼福利政見，希望給市民多一點照顧。

山田摩衣很高興許多爸媽在兒童節前帶小朋友來參加闖關活動，也拜託大家持續支持「水獺媽媽」蘇巧慧和她。

李四川昨天到烏來老街、泰雅民族博物館及溫泉街，關心連假觀光人潮，李四川沿途與在地攤商及居民熱絡交流。不少遊客要求合影，有在地店家見到李四川到訪，當場熱情高歌，用泰雅族母語為他獻唱送上祝福，讓李四川備感窩心。

李：規劃烏來交通、觀光政策

李四川表示，烏來擁有獨特的天然溫泉，原民文化更是新北市最珍貴的資產，他承諾，當選以後，將做地方產業最強的後盾，透過優化交通規劃與跨區觀光政策，吸引國內外旅客深度體驗烏來。

李四川於二日晚上跑行程還遇見台北市長蔣萬安，李四川發揮幽默感搞笑表示，「兩岸一定會和平，雙北一定會共治。」但他說的兩岸不是台灣海峽，是淡水河兩岸，他未來也會和蔣萬安一起把基北北桃變成一日生活圈，蔣萬安也在旁一直點頭稱是。

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