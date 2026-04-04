基層罵「一人害全黨」 民眾黨下週開鍘李貞秀

民眾黨立委李貞秀負面新聞連連，卻拒辭立委，讓黨內炸鍋。黨中央已定調，中評會下週四將開鍘李貞秀。（資料照）

民眾黨立委李貞秀負面新聞連連，卻拒辭立委，讓黨內炸鍋。據傳民眾黨中評會上月要求李貞秀知所進退，遭李當場拒絕，李並揚言，若遭除名，必會提起訴訟。但黨內咸認為李貞秀問題過大，基層更充斥「一人害全黨」的批評聲浪，黨中央已定調，中評會下週四將開鍘李貞秀。

柯：尊重黨內獨立機構決策

針對是否開鍘李貞秀，民眾黨前主席柯文哲昨受訪表示，尊重黨內獨立機構的相關決策。黨發言人張彤則說，「中央評議委員會作為獨立行使職權的機構，秉持公正嚴肅的態度處理李貞秀委員的檢舉案，就有無違反黨紀行為及相關裁決皆尚在審議中」。

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李：盡忠職守 好人一生平安

李貞秀昨對此未正面回應，僅在臉書上說「敬畏上帝，盡忠職守，好人一生平安」，引發議論。李的幕僚稍後解釋，貼文是針對近日的國際戰事紛擾。

傳聞民眾黨中評會上月廿日曾開會討論李貞秀案，李貞秀當天態度強硬，面對中評委希望她知所進退、自己職辭，李直接拒絕，在場所有人傻眼，卻拿她沒辦法。李甚至放話說，她查過「紀律評議裁決準則」，黨只能將她停權，如果敢將她除名，將會去法院提出訴訟，捍衛權益到底。

李貞秀若遭開除黨籍，將同步喪失不分區立委資格。知情人士透露，黨將李貞秀列入不分區，原是希望新住民在國會有直接代言人、建立新住民也能進入國會的形象，並呼應柯文哲主打的素人政治路線，藉此開拓更多支持族群。未料，李貞秀頻爆爭議，無任何表現，卻完全不受控的亂講話，甚至還有背骨疑慮，基層已然炸鍋，批評聲浪接踵而來，令黨內不得不解決燙手山芋。

民眾黨「紀律評議裁決準則」第廿二條規定「擅自於社群媒體直接做不實之人身攻擊黨員或民眾黨，致相對人名譽受損者，應予停權二年以下處分」，李貞秀因此咬定民眾黨只能將她停權。但準則第卅六條也規定「黨員其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中評會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，應予除名以下處分」。

據悉，中評會將於四月九日再開中評會，屆時將依準則第卅六條，對李祭出除名處分。

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