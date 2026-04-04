選情觀測站》如何贏得人心 台中選戰關鍵

國民黨昨天由黨主席鄭麗文、市長盧秀燕領軍，立委及議員全員到齊力挺下屆台中市長參選人江啟臣，意味國民黨的組織戰已經啟動，挑戰者民進黨立委何欣純要如何打出能贏得人心、形成風潮的戰略效果？才是足以影響台中市長選戰的關鍵。圖為何欣純日前赴高雄取經。（資料照）

記者唐在馨／特稿

國民黨昨天由黨主席鄭麗文、市長盧秀燕領軍，立委及議員全員到齊力挺下屆台中市長參選人江啟臣，意味國民黨的組織戰已經啟動，挑戰者民進黨立委何欣純要如何打出能贏得人心、形成風潮的戰略效果？才是足以影響台中市長選戰的關鍵。

何欣純是民進黨在台中明星級戰將立委，但過去的資歷多在原縣區，這次獲得總統賴清德以及跨派系議員力挺，很早就獲得提名，綜觀目前戰法以及地方反應，仍屬於傳統「走基層」的形式，擴散力不足，最大的政見訴求是「普發現金」等福利政策，雖然造成話題，但仍待吸引對台中城市發展有期待的選民進一步認同。

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反觀國民黨陣營，雖有黨內初選的「姊弟之爭」，但過程中各大咖陸續力挺江啟臣，甚至六都市長及參選人紛紛表態，等於藍營也提早整合戰隊，昨天一字排開高喊團結，真正展現的，是盧秀燕二次市長都贏對手超過二十萬票的實力，是國民黨目前在台中市議會實質過半、以及在立委席次是六比二的懸殊差距的狀況。

換言之，就算民進黨在中央執政，就算何欣純有賴清德多次南下助陣，而且最近蔡英文前總統也特別到台中二天一夜進行另類輔選，恐也難以輕易壓過國民黨在台中的基層。

但相對的，國民黨的長期執政，盧秀燕的八年政績是否真的讓過半市民滿意？所謂的藍白合乃至藍白過半的立法院是否真的仍讓過半選民買單？則是綠營可以觀察並突破的重點，端出讓市民更期待的市政願景，將是何欣純團隊扭轉戰局的重要關鍵。

畢竟本屆市長選舉盧秀燕贏了蔡其昌超過二十七萬票，上屆則贏林佳龍二十萬票，換言之，何欣純要贏，起碼要先把這個差距拉平，除了勤走基層拉到每一張手，如何擴大認同感及感動度，才是未來決定選戰走過的重要因素。

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