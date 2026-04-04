台中市長選戰》何欣純迎戰 端出政策牛肉拚認同

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左五）指出，她會致力端出政策「牛肉」，爭取市民認同。圖為二日何欣純南下高雄取經，與市長陳其邁（左四）等人合影。（資料照）

何：民進黨不需大張旗鼓 號稱團結

國民黨台中市長選舉確定提名立法院副院長江啟臣，民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，綠營台中隊早已集合並肩作戰，「不需大張旗鼓號稱團結」，回歸市政讓市民知道要把台中打造成什麼樣的城市最重要，她會致力端出政策「牛肉」，讓市民有感，爭取認同。

民進黨早在去年十月就已拍板由何欣純角逐台中百里侯，何欣純攜台中市地方民代，「母雞帶小雞」走踏各區辦座談、進市場、走動地方，一步一腳印深耕基層。何欣純說，民進黨團隊不需大張旗鼓號稱團結，「國民黨內部應還有更重大分歧的路線之爭」。

請繼續往下閱讀...

主張在市府財政許可下 普發現金

在對手就戰鬥位置後，何欣純說，選舉比的不是場面，要比誰有能力帶台中城市大步向前，讓市民福址受最大保障，她這陣子端出不少政策「牛肉」，盼「市長換欣、台中創新」，尤其主張在市府財政許可下普發現金，更不分公私立國中小學一視同仁補助營養午餐全部免費等，均讓市民有感。

何欣純說，城市的偉大來自於市民日常累積，未來也會持續與各界對話，把第一線的聲音轉化為具體政策，推出讓民眾有感的政策，來回應市民的期待、爭取選民認同，更盼未來選戰回歸市政願景及政策訴求，跟對手君子之爭，「選舉不是競爭關係，而是對城市未來的選擇」，民進黨早已行動的台中隊「都準備好了」。

民進黨台中市黨部主委許木桂也強調，相較於藍軍如今整隊，何欣純與各區市議員早以團隊之姿，加強陸戰經營，各區議員積極攜何欣純辦地方座談，就是要把市民心聲化為具體政策，普發現金及公私立國中小免費午餐均是挑戰台中市長盧秀燕決策不足的最佳戰力戰略，就算對手現在「跟進」，恐將陷打臉盧秀燕的尬尷矛盾，未來綠營會主攻政策，務實爭取選民認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法