台中市長選戰》江啟臣誓師 盧秀燕喊「有三個姊姊愛你」

國民黨提名立法院副院長江啟臣（前排左二）參選台中市長，江啟臣昨在團結大會上與「三個姊姊」台中市長盧秀燕（左一）、立委楊瓊瓔（右二）及國民黨主席鄭麗文（右一）合體擁抱。（記者蔡淑媛攝）

國民黨提名立法院副院長江啟臣參選台中市長選舉，國民黨主席鄭麗文及台中市長盧秀燕昨在台中同台，攜江啟臣與立委楊瓊瓔等台中民代合體，宣示「團結啟程，台中會贏」；盧秀燕對江啟臣喊「有三個姊姊愛你」一定要贏；鄭麗文則說，台中是台灣的「脊樑骨」，台中強、台灣就強，籲團結支持江啟臣。

江、盧、鄭麗文、楊瓊瓔合體 宣示團結

國民黨台中市長初選底定，確定由江啟臣代表參選後，盧秀燕快速出手「整隊」，昨召集台中市地方民代大會師，拉江啟臣與江的初選對手楊瓊瓔同台，鄭麗文也南下一起相挺，眾人手牽手高呼「團結啟程、台中會贏」口號，打出「台中隊」大團結氣勢，象徵初選後全面整合出擊。

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盧秀燕強調，團結力量大才會贏，感謝楊瓊瓔的智慧、情商、奉獻及成全。他對江啟臣說，她自己跟楊瓊瓔、鄭麗文都是「姊姊」，「雖然姊姊偶爾會挑戰、考驗你」，但「姊姊是愛你的」，都是最強母雞，江啟臣任重道遠，他一定要贏、必須要贏。

鄭麗文也說，面對台灣政治內鬥內耗不休，市民最不願意看到政治惡鬥、意識型態掛帥，更不願看到台中的發展被耽誤、磋跎浪費，江啟臣會把台中市政拉高到國際層次，籲大家團結支持江啟臣；台中是台灣的「脊樑骨」，台中強、台灣就強，台中好、台灣就好，江啟臣一定會把台中市政拉高到國際層次。

楊瓊瓔則再次宣誓，民調有輸贏，團結不能輸，她會成為江啟臣的後盾。她並與江啟臣擁抱，讓大家「看見」團結氛圍。

江：這次接棒「只准成功，不準失敗」

江啟臣說，八年前盧秀燕參選市長時，情勢比現在艱困，就是靠藍軍團結才能拿回台中市，他「已經準備好了」，這次接棒「只准成功，不準失敗」，也承諾楊瓊瓔好的意見跟政見，他一定會全部採納，盧秀燕受人民肯定的政策，他一定加碼、加速執行。

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