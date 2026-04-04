駁「朝野各退一步」說 陳培瑜：韓逼政院吞爭議法案

立法院長韓國瑜呼籲朝野「各退一步」，建議行政院依法副署三讀法案，立法院則儘速審議總預算案。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜批評，韓國瑜的說法聽似理性，實質卻是要求行政院吞下具有重大爭議的法案，這是最惡質的政治操作。（資料照）

立法院長韓國瑜呼籲朝野「各退一步」，建議行政院依法副署三讀法案，立法院則儘速審議總預算案。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜批評，韓國瑜的說法聽似理性，實質卻是要求行政院吞下具有重大爭議的法案，將憲政責任推向行政機關，這是最惡質的政治操作，但仍盼在野黨應於下週五院會將總預算案付委審查。

卓揆：韓籲速審總預算 是好的發展

不過，行政院長卓榮泰昨在臉書表示，欣見韓國瑜呼籲速審總預算，「這是好的發展」。卓說，政府會「當用則用、當省必省」，珍惜善用國家每一分資源。

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行政院去年八月，以違反憲法權力分立與責任政治為由，針對立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」修法聲請釋憲。卓揆並對「財劃法」、「眷改條例」、「衛廣法」、「黨產條例」及「立法院組織法」等五項修法，以違反憲法原則、無視既有司法判決、為特定個案量身打造、推翻大法官釋憲結果等為由，不予副署。

韓國瑜要求，行政機關對立法院三讀通過的法律案，即應依法副署並執行。國民黨團則主張，立法院三讀通過的法案，例如軍人加薪、警消退休所得替代率提升等，行政院與總統即負有依憲副署及執行的絕對義務，必須依法編列納入總預算案並送交國會。

陳培瑜指出，真正問題從來不是誰不讓步，而是這些三讀通過的法案，是否符合憲法精神。依憲政體制，行政院對於有疑義的法律案，本就具備提出覆議或其他救濟的權利，這是制衡機制，而非政治對抗。卻被說成應該「依法副署」，其實就是要求行政院替有問題的法案背書。

陳培瑜：不能讓憲政退一步

「不是朝野各退一步，而是不能讓憲政退一步！」陳培瑜直言，總預算不該被當成政治交換的籌碼，預算審查應回到專業與理性，現在卻被綁在爭議法案上，一邊強推有問題的法案，一邊反過來指責行政院拖延預算，這是典型的責任倒置。

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