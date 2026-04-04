被問軍購協商延期配合鄭習會 鄭麗文：民進黨帶風向

立法院審查軍購特別條例，原安排四月九日進行黨團協商，國民黨團突要求延後至十五日或十六日，民進黨立委質疑是為讓「鄭習會」舉行才拖延，國民黨主席鄭麗文昨指出，尊重黨團決定，民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向。（資料照）

鄭：訪中是為和平 與軍購沒關係

立法院審查軍購特別條例，原安排四月九日進行黨團協商，國民黨團突要求延後至十五日或十六日，民進黨立委質疑是為讓「鄭習會」舉行才拖延，國民黨主席鄭麗文昨在台中指出，尊重黨團決定，民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向。她此行完全為了兩岸和平跟穩定，和軍購其他議題都沒有關係。

朱：盧秀燕一兆軍購主張 有道理

國民黨不具名立委表示，誠如台中市長盧秀燕所說，「等黨主席回來後再處理並不晚，若在和平之旅期間處理軍購國防預算，會把事情稍微複雜化，被賦予太多衝突性的意涵」。國民黨一直都是支持軍購，對於軍購要再增加也有共識，人都在台灣的時候再來處理，才不會模糊焦點。

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藍委批評，反而是民進黨一再政治操作，製造國民黨不想處理軍購的假象，但在冷凍期內處理難道不是按照規定嗎？可以順利協商與急著協商是不一樣的，民進黨的抹紅根本是不想讓軍購的討論順利進行，「我們看真正卡軍購的是民進黨」。

前國民黨主席朱立倫昨表示，稍微懂一點立法院議事規則就知道，現在是法案冷凍期，如果冷凍期啟動應該是四月底以後。應該如立法院長韓國瑜所言，朝野應該要有共識、互退一步，不要每一天放話、每一天攻擊，然後每一天製造困擾，應該是好好的來解決問題，這才是國家之福。

朱立倫日前與國民黨立委餐敘，會中表達要「順應民意」；媒體昨問朱，「您指的民意是盧秀燕講的八千億到一兆元軍購嗎？」朱立倫表示，盧秀燕提出了她的看法，「我覺得是很有智慧的，也很有道理」。相信立委們都會尊重民意，做出最有智慧的決定。

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