軍購別被誤導》別被誤導 國防自主3000億 塞不進年度公務預算

台灣安保協會副秘書長何澄輝指出，在野黨若堅持將國防自主3000億特別預算回歸年度公務預算，只會讓台灣在國際市場競爭中失去基點。圖為去年台北國際航太暨國防工業展的勁蜂四型（前）、三型（後）攻擊無人機。（資料照）

政府擬提出八年一．二五兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，在野黨堅持刪去其中涵蓋國防自主、台美共同研發合作等約三至四千億「商購」、「委製」項目，要求回歸年度預算編列；國防部強調，今年軍事投資額度僅剩八十四億元，無法快速建置所需產能及戰力。學者指出，美方已多次明確表態支持完整預算，也支持台灣國防自主建構，實質上是期待台灣能發揮非紅和全球頂尖的供應鏈優勢，提供各式國防科技如無人機及關鍵彈藥的產能。

若無特別預算支應 將延宕戰力獲得時間

國防部近日向立院報告指出，未來八年新興急迫需求預計需一．二五兆元，內容涵蓋對美軍購、中科院研製及軍工廠產線擴增等，旨在建構「台灣之盾」並打造「非紅供應鏈」 。目前包含M1A2T戰車、海馬士系統（原採購案）在內的一六三項重大持續案，未來三年正值交運付款高峰，預算需求約五千七百億元 。以今年度為例，軍事投資預算一六一六億元中，高達一五三二億元須優先支應已簽署的持續案，僅剩八十四億元可納入新增建案，倘無特別預算支應，將嚴重延宕戰力獲得時間，形成難以彌補的戰力罅隙。

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台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪指出，從近期美伊衝突及烏俄戰爭經驗可見，無人機系統已徹底改變現代戰場型態，不僅需求量極大，且技術迭代極快，台灣因為各項地理環境限制，更必須具備本土產能。

特別預算匡列 提供國內廠商穩定市場預期

何分析，台灣在硬體製造與半導體製程具備絕對優勢，尤其是邊緣運算晶片等關鍵技術，這正是台美合作打入全球「非紅供應鏈」的核心利基。美國二〇二六年度《國防授權法》中更已有專章強調台美無人機產能合作，這不僅是防衛問題，更是產業轉型的重要路徑。在野黨若堅持將這類預算回歸年度公務預算，只會讓台灣在國際市場競爭中失去基點，特別預算則具備資源集中與規模穩定的特性，是快速搶佔軍民通用市場先機的必要手段。

國防院學者蘇紫雲也說，透過特別預算匡列，可提供國內廠商穩定的市場預期，鼓勵研發投入，除引進美方技術合作生產無人裝備與彈藥，國產的「天弓三型」或性能更優異的「強弓」飛彈，未來若得到實戰驗證，成本僅為美製系統的三分之一至四分之一，具備極高的國際競爭力。

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